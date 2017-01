Marius Cora a fost convocat la naționala sub 18 ani a României

Rugby

Unul dintre cei mai buni sportivi ai secţiei de rugby de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, Marius Cora, a fost convocat pentru prima dată în cariera sa la lotul naţional de juniori sub 18 ani la rugby în 15 a României. Sportivul pregătit de antrenorul Dumitru Livadariu va pleca la finalul săptămânii viitoare într-un stagiu de pregătire centralizată în perioada 14 – 21 ianuarie, la Snagov, acolo unde naţionala sub 18 ani a României se pregăteşte pentru Campionatul European de rugby, ce este programat în luna aprilie, într-o locaţie ce nu se ştie încă. De asemenea, România U18 va mai avea încă un stagiu de pregătire care va debuta la sfârşitul lui ianuarie, începând cu data de 28, şi va dura până pe 4 februarie, stagiu care va avea loc tot la Snagov. În plus, de pe 13 şi până pe 27 februarie, Stejăreii vor efectua şi un stagiu de pregătire montană.

„În urma evoluţiilor foarte bune din campionat, atât la juniorii sub 18, cât şi la 19 ani, Marius Cora a fost selectat în naţionala României. El este specializat pe postul de mijlocaş la grămadă, dar oricând poate să joace şi mijlocaş la deschidere, deoarece are un joc foarte bun de picior, dar şi îndemânare. Marius provine din Cornu Luncii şi pot să spun că este un sportiv foarte talentat, serios şi sper să prindă lotul final ce va ajunge la Campionatul European”, a declarat antrenorul Dumitru Livadariu.

Tot de la LPS Suceava mai sunt monitorizaţi şi alţi jucători, atât de antrenorii loturilor naţionale, cât şi de echipele de seniori din ţară, Sandu Cristi şi Serdenciuc la naţionala sub 19 ani şi Anton Medrihan la cea sub 18 ani.

Pe 15 ianuarie vor relua pregătirea cele trei echipe ale Liceului cu Program Sportiv, cele sub 17, 18 şi 19 ani.