Volei

Sportiv al echipei de cadeţi a Liceului cu Program Sportiv Suceava, pregătită de Tudor Orăşanu, dar şi al celei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, antrenată de Victor Pancu, voleibalistul sucevean Alexandru Raţă se află în această perioadă în cantonament cu echipa naţională de cadeţi (sub 19 ani) a României. În vârstă de doar 16 ani, Alexandru este de pe 15 decembrie la Centrul Olimpic de la Izvorani într-un stagiu de pregătire centralizat ce se va termina săptămâna viitoare, când naţionala României va lupta la Ploieşti pentru calificarea la Campionatul European de Volei sub 19 ani, într-o grupă din care mai fac parte reprezentativele Islandei, Portugaliei şi Belgiei.

Suceveanul Alexandru Raţă a prins primii 12 în echipa României deşi este cu un an mai mic decât vârsta normală pentru această categorie de vârstă şi evoluează pe un post cheie în echipă, trăgător fals sau universal. Mai mult, anul trecut, suceveanul a prins echipa naţională de cadeţi deşi era cu doi ani mai mic decât restul componenţilor şi a participat la Campionatul Balcanic, unde România a ocupat locul cinci, iar mai apoi a fost cooptat la lotul naţional de juniori sub 21 de ani. În acest sezon, Alexandru Raţă a evoluat la echipa de cadeţi LPS Suceava, unde este şi liderul echipei, dar şi la seniori, în Divizia A2, la CSM Suceava, unde a evoluat cu succes în majoritatea meciurilor în care a intrat, în unele fiind titular.

„Alexandru a început voleiul din clasa a şasea, adică de vreo patru ani şi ceva, dar abia din clasa a noua a conştientizat ce poate realiza şi a avut o creştere foarte rapidă în evoluţie. La cei 1,95 de metri se pliază perfect pe postul de trăgător fals, mai ales că este stângaci, are un talent nativ moştenit de la ambii părinţi, ce au fost atleţi de performanţă. În plus, are explozie, forţă, detentă şi statură, fiind astfel un jucător complet pentru volei. La noi la LPS este jucătorul de bază, iar la seniori s-a descurcat foarte bine la aproape toate meciurile. Pentru el este o victorie în carieră că a prins acum lotul de cadeţi, deoarece acolo sunt cei mai buni 12 din ţară, iar majoritatea sunt mult mai mari decât el”, a declarat antrenorul cadeţilor de la LPS, Tudor Orăşanu, cel cu care Alexandru este coleg de echipă la seniori, la CSM Suceava.