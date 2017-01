Rugby

Unul dintre cei mai talentaţi jucători descoperiţi şi crescuţi la Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului, Daniel Plai, a reuşit să-şi îndeplinească un vis în anul 2016, şi anume să se pregătească alături de unul dintre modelele sale din rugby-ul românesc, Cătălin Fercu. La cei 22 de ani, Daniel Plai a devenit în numai doi ani şi jumătate unul din cei mai importanţi jucători ai Politehnicii Iaşi, echipă ce a reuşit să promoveze în SuperLigă şi care are două victorii din şase meciuri disputate în turul de campionat. Evoluţiile foarte bune din campionat ale mijlocaşului la deschidere al ieşenilor i-au adus acestuia o convocare în lotul naţional de seniori, unde a avut ocazia să se întâlnească cu mulţi jucători ce i-au fost modele în anii copilăriei şi ai junioratului. Daniel Plai a postat pe Facebook o fotografie de acum nouă ani de zile, de la un turneu IRB Nation Cup de la Bucureşti, când a reuşit să se fotografieze la final de meci cu unul dintre idolii săi, fundaşul naţionalei României Cătălin Fercu. Întâmplarea fericită face ca după nouă ani de zile Daniel să se fotografieze din nou alături de Fercu, dar de această dată în calitate de colegi în lotul de seniori al României.

“Fercu este jucătorul meu preferat, am crescut uitându-mă cum joacă şi dorind să fiu ca el. Cred că este unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a avut România vreodată. Are nişte abilitaţi incredibile, viteză, plasament, felul cum vede jocul, deciziile pe care le ia. Tot timpul l-am urmărit şi-am visat să-i calc pe urme. Eram un puşti când l-am întâlnit prima dată şi l-am rugat să facă poza cu mine la finalul unui meci de la Nations Cup din 2008. Pot spune că acea întâlnire cu el şi faptul că a fost atât de amabil faţă de mine m-au motivat şi mai mult, m-au făcut să lupt mai mult pentru ceea ce-mi doream”, a rememorat Daniel Plai pentru site-ul Federaţiei Române de Rugby.

Daniel Plai a început rugby-ul de la vârsta de 7 ani şi are în palmares mai multe medalii naţionale la juniori cu CSŞ Gura Humorului

Daniel Plai a început foarte devreme rugby-ul, de la aproximativ 7 ani, iar talentul nativ pentru acest sport l-a ajutat să progreseze mult. Descoperit şi format de antrenorul Florin Nistor, Daniel a făcut parte dintr-o generaţie foarte bună a clubului din Gura Humorului, cu care a reuşit trei medalii naţionale. În anul 2011, CSŞ Gura Humorului a pierdut finala naţională la loviturile de departajare în faţa Stelei Bucureşti, turneu final la care Daniel Plai a fost desemnat cel mai bun jucător. Un an mai târziu, echipa condusă de Florin Nistor pierdea din nou finala la sub 18 ani la Constanţa, iar în 2013 a reuşit să devină campioană naţională a României cu Daniel Plai titular. În vara aceluiaşi an, Daniel pleca la Politehnica Iaşi alături de alţi doi colegi de echipă, Cremeniţchi şi Vaman.

„Daniel Plai a început foarte devreme sportul cu balonul oval, un sport ce i-a plăcut şi-i place foarte mult. A fost foarte serios şi nu a lipsit la antrenamente, iar tot timpul era entuziast, pentru el fiind şi o joacă, deoarece este un talent înnăscut. Deşi la început nu prea l-a ajutat fizicul, prin talent a reuşit să se afirme, fiind un jucător polivalent pe linia de trei sferturi, cu o pasă foarte bună în ambele sensuri şi o îndemânare la fel, ceea ce i-a permis să evolueze în principal pe cel mai important post, cel de mijlocaş la deschidere. Mai mult, la multe turnee la care a participat cu echipa noastră a fost declarat cel mai bun jucător al competiţiei. Şi la seniori s-a integrat foarte bine, devenind un jucător important din prima ligă, la doar 22 de ani”, a explicat antrenorul humorean Florin Nistor.

În 2016, Daniel a devenit adversarul jucătorilor model din copilăria sa, dar mai ales al lui Cătălin Fercu

După doi ani în care a evoluat în eşalonul secund la Politehnica Iaşi, Daniel a reuşit în vara trecută să promoveze cu echipa în SuperLigă. Astfel, în turul de campionat a avut ocazia să fie adversar cu modelul său din copilărie, Cătălin Fercu, jucător ce a evoluat un an în Anglia, iar în vară s-a reîntors la Timişoara. Bănăţenii au învins cu 49 – 24, după un meci în care ieşenii au dat o replică foarte bună, Daniel Plai trecându-şi în cont trei transformări şi o lovitură de pedeapsă. Mai mult, ieşenii au produs o mare surpriză şi a învins CSM Bucureşti cu 39 – 13, meci în care Daniel a marcat 17 puncte, un eseu, trei transformări şi două lovituri de pedeapsă.

“Am avut emoţii foarte mari prima dată când am jucat împotriva lui Cătălin Fercu şi a tuturor celor care joacă la echipa naţională şi pe care îi urmăream la televizor. A fost o noutate pentru mine pentru că ştiam că eu mai am mult de crescut ca joc, iar ei deja au o mare experienţă. În plus, Iaşiul a avut un început mai greu, cu înfrângeri în Cupa României, apoi treptat am început să ne unim ca echipă şi să creştem ca joc”, a explicat Daniel Plai pentru frr.ro.

Poate cel mai frumos moment de până acum al tânărului jucător a fost convocarea la echipa naţională la meciurile test din toamna lui 2016. Pregătirea alături de Stejari i-a adus şi o nouă întâlnire cu Cătălin Fercu. “A fost o bucurie mare pentru mine. I-am arătat poza făcută în 2008 şi m-a întrebat dacă eu sunt puştiul acela. S-a bucurat c-am continuat cu rugby-ul şi că doresc să-i calc pe urme. Pentru mine a fost incredibil să fiu în lotul echipei naţionale, să mă antrenez cu toţi acei jucători, să aflu o mulţime de lucruri, de subtilităţi legate de tehnica individuală de la Rob Moffat. Încrederea care mi s-a arătat m-a motivat şi mai mult. Îmi doresc să fac meciuri bune, să ajung să debutez pentru România şi să-mi cresc nivelul de joc”, a declarat humoreanul Daniel Plai.

Cătălin Fercu a rămas plăcut surprins de această reîntâlnire cu Daniel Plai

Unul dintre cei mai titraţi jucători români ai momentului, Cătălin Fercu, s-a arătat surprins într-un mod plăcut când a văzut fotografia de acum nouă ani.

“M-am bucurat de faptul că Daniel luptă pentru ceea ce-şi doreşte. Este un lucru bun pentru rugby-ul romanesc că există jucători care cresc având ca modele chiar jucători din România. Am fost un pic surprins de acea fotografie când mi-a arătat-o, nu mă aşteptam ca după atâţia ani să vină un jucător în cantonamentul naţionalei şi să spună că a însemnat foarte mult pentru el faptul că atunci am acceptat să facem o fotografie”, a spus Fercu. Jucătorul naţionalei a adăugat că a crescut într-o perioadă în care copiii nu puteau intra pe teren la sfârşitul jocului, să dea mâna cu jucătorii, să facă fotografii cu ei şi să obţină autografe şi îi pare rău că au fost astfel de vremuri.

„Mă bucur că acum există această interacţiune, mă simt onorat când puştii vin şi vor să facem fotografii, nu am refuzat niciodată pe nimeni, chiar dacă asta înseamnă să intru în vestiar după 20 de minute de la finalul meciului. Avem nevoie de toţi aceşti iubitori ai rugby-ului, iar cei mici au nevoie de modele. Doar aşa putem să creştem toţi”, a concluzionat Cătălin Fercu.

Naţionala de rugby a României va începe în acest an noul sezon al Cupei Europene a Naţiunilor, ce este şi campania de calificare la Cupa Mondiala din 2019, din Japonia. În primul meci al competiţiei, Stejarii vor întâlni, pe 11 februarie, Germania, în deplasare.