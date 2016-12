Scrisoare de la cititori

Sportiva Olenici Angela este născută la Rădăuţi şi este elevă în clasa a X-a la LPS Suceava. A început atletismul la Rădăuţi, sub îndrumarea profesorului Radu Munteanu, cu care în anul 2014 a câştigat locul II la cros în cadrul Olimpiadei Naţionale Şcolare.

În vara lui 2015 dă admitere la Liceul cu Program Sportiv Suceava cu dorinţa de a face performanţă sub îndrumarea subsemnatului, antrenor emerit, profesor Toader Flămând. După o perioadă scurtă de pregătire, Olenici Angela se clasează pe locul II la Campionatul Naţional de juniori III. Anterior finalei am întocmit referat de masă pentru două săptămâni, iar directorul LPS, Ioan Radu, a spus să servească masa la restaurant şi că va plăti ulterior. Vremea trece şi-n luna noiembrie a anunţat că nu plăteşte şi nu a semnat referatul, deci „ghinion” pentru mine.

În toamna lui 2015 am făcut referat pentru a participa la Campionatele de Cros, unde am fost cu echipa şi am ocupat locul V, dar din nou „ghinion” pentru profesor, lipsă fonduri. Situaţie hilară, inspectorul şcolar de specialitate a spus că nu aveam ce căuta la cros, pentru că nu aveam specialişti, deşi trei sportive participante au fost medaliate anii anteriori la cros.

Continuăm pregătirea de iarnă cu gândul la Campionatele Europene de vară, dar desculţ, fără pantofi, fără un trening, deşi finalele naţionalelor de sală se apropiau.

La sfârşitul lunii februarie, la Campionatul Naţional de sală la juniori II, sportiva Olenici Angela câştigă proba de 3000 de metri, devenind CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ. La LPS credeţi că a fost vreo felicitare, un premiu, nici vorbă. Pe 9 august 2016, la naţionalele de cros ocupă locul II, deşi jumătate de cursă a alergat descălţată, dar nu din cază că nu avea de la LPS... a fost călcată de altă sportivă. Bucurie pentru noi, pentru rezultatele obţinute şi ne gândeam la antrenamentele pe care trebuie să le facem, deoarece urma să realizăm obiectivul principal, calificarea la europene.

Este vacanţă, iar „ghinion”, lipsă fonduri este verdictul directorului Radu Ion. Mergem înainte...

La sfârşitul lunii mai, Angela realizează baremul de participare la europene şi urmează o perioadă intensă de antrenamente şi concursuri. Era nevoie de susţinătoare de efort, alimentaţie corespunzătoare, dar nici vorbă de aşa ceva din partea lui Radu Ion.

Urmează Campionatul Naţional de juniori II, pe 11 – 12 iunie, concurs unde se clasează pe locul II.

Urmează Balcaniada şi Europenele. Întocmim referate de masă şi pentru celelalte finale de juniori I şi alergare montană, dar Radu Ion este radical, „Lipsă fonduri”. De pe 15 iunie până pe 27 iunie, înainte de cantonamentul organizat de Federaţie de Atletism, sportivei nu i s-a aprobat referatul de masă... „Lipsă fonduri”.

Dar lucrul cel mai frumos din partea lui Radu Ion este când la naţionalele de juniori I, sportiva Olenici Angela se clasează pe locul II şi medalie de argint, dar aceeaşi aprobare... „Lipsă fonduri”... de râsul lumii, să obţii o medalie şi să nu vrei să plăteşti cheltuielile, o nimica toată, dar directorul nu-şi face probleme când are deplasări... are bani, 70-80 de mii de lei şi rezultatele sunt care sunt.

Urmează alte două săptămâni de pregătire, iar la Campionatele Naţionale de alergare montană la Vatra Dornei, sportiva Olenici Angela se clasează pe locul IV, primele trei calificându-se la Campionatul Mondial, iarăşi ghinion, lipsă fonduri, Radu Ion nu plăteşte deplasarea.

Acum este vacanţă, iar sportivii de performanţă sunt în cantonamente, avem obiectiv calificarea la Campionatele Mondiale, dar pentru Radu Ion nu contează, îşi face liniştit concediul, lucru pe care ni l-a recomandat şi nouă.

Am demonstrat cu sportivii pe stadionul Areni, în faţa primăriei. În primă instanţă domnul primar, Ion Lungu, a promis că se vor rezolva problemele, dar după discuţia cu Radu nu şi-a ţinut cuvântul.

Mă miră atitudinea domnului inspector general şcolar, care nu ia atitudine faţă de această situaţie. Despre atitudinea inspectorului de specialitate Boicu Adrian nu am ce spune, ori este împotriva performanţei, ori nu ştie ce înseamnă performanţa.

Nu-l întreabă nimeni pe domnul Radu Ion despre faptul că-n 4 ani nu a adus în magazia LPS o pereche de pantofi sport, un trening pentru sportivi!!

Aceasta este odiseea unui „CAMPION” şi a antrenorului.

Profesor antrenor emerit Toader Flâmând