Deşi este un club destul de nou la nivel de copii şi juniori, Clubul Sportiv Universitar din Suceava a progresat foarte mult la acest nivel, mai ales în acest an, când încep să se vadă roadele muncii de câţiva ani încoace. CSU a terminat sezonul 2015-2016 cu rezultate bune faţă de obiectivele propuse, la cele trei grupe de juniori cu care a participat în competiţiile naţionale.

În Campionatul Naţional de juniori III, sportivii pregătiţi de Vasile Boca nu au reuşit să treacă de grupe, dar trebuie menţionat faptul că au evoluat cu copii de vârstă mai mică cu 1, 2 şi chiar 3 ani. Acest lucru a fost foarte benefic pentru sportivii grupei de juniori IV, majoritatea dintre ei având experienţa jocurilor disputate împotriva unor adversari mai mari, iar după câştigarea fazei zonale şi clasarea pe locul II la turneul semifinal de la juniori III au reuşit clasarea pe locul V în cadrul Campionatului Naţional rezervat juniorilor IV, disputat la Sfântu Gheorghe în perioada 23-26 iunie.

Cei mai mici dintre sportivi, cei ai grupei de minihandbal, pregătiţi de Ionuţ Beşliu şi Vasile Boca, au reuşit clasarea în primele 16 echipe din ţară, la Festivalul Naţional de Minihandbal, desfăşurat la Craiova, în perioada 1-4 iunie 2016, după ce înainte au reuşit să câştige faza zonală şi să se claseze pe locul II la turneul semifinal.

„Anul competiţional 2015-2016 a fost unul destul de bun pentru secţia de juniori, unul în care am reuşit să ajungem în fazele finale cu două din cele trei grupe de juniori înscrise în competiţiile oficiale. Putem spune că de la an la an am crescut din punct de vedere valoric, cât şi din punct de vedere al numărului de copii cu calităţi foarte bune, care practică jocul de handbal la nivelul şcolilor din municipiul Suceava, obiectiv al proiectului <Readucerea Handbalului în Şcoală>, susţinut de către CSU Suceava în parteneriat cu Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport, acest lucru fiind posibil datorită sprijinului venit din partea conducerilor şcolilor cu care colaborăm”, a declarat antrenorul Vasile Boca.

Echipa de juniori III a Universităţii Suceava a avut un parcurs foarte bun în acest sezon

În sezonul 2016-2017 cei de la CS Universitar din Suceava sunt angrenaţi în competiţiile oficiale cu patru grupe de juniori, peste 60 de copii în total, juniori III (copii născuţi în anii 2002-2003), juniori IV (copii născuţi în anii 2004-2005), pregătiţi de Vasile Boca, şi două grupe de minihandbal (copii născuţi în anul 2006 şi mai mici), pregătite de Daniel Ionasciuc şi Ionuţ Greţcan.

Grupa de juniori III a avut o evoluţie foarte bună şi ocupă la mijlocul sezonului regulat locul II în cadrul Seriei A, cu un bilanţ de nouă victorii, un egal şi două înfrângeri, având ca prim obiectiv calificarea la turneul semifinal II, acolo unde ar putea ataca unul din primele două locuri şi automat calificarea în primele opt echipe din ţară. Pentru grupele de juniori IV şi minihandbal competiţiile oficiale încep la sfârşitul lunii februarie, dar până atunci micii handbalişti se pregătesc şi participă la diverse turnee de pregătire.

Obiectivul grupei de juniori IV rămâne cu certitudine calificarea la turneul final, în timp ce pentru grupele de minihandbal obiectivul este acela de a se califica din nou la Festivalul Naţional de Minihandbal.

„La şcolile unde nu există săli de sport ne este permis accesul pentru acţiuni de selecţie şi promovare a handbalului, iar la şcolile gimnaziale unde există săli încercăm formarea grupelor cu elevi din şcoala respectivă. Până în acest moment există o bună colaborare cu Şcoala Gimnazială <Ion Creangă> Suceava, acolo unde lucrăm de peste 3 ani şi unde domnul director Constantin Mărgineanu susţine din toate punctele de vedere acţiunile noastre, iar pe viitor unul din obiective este formarea unor grupe competitive la Şcoala Gimnazială <Miron Costin>. Vrem să mulţumim din suflet tuturor celor care sprijină activităţile noastre şi îndeamnă la dezvoltarea jocului de handbal în municipiul Suceava’’, a completat antrenorul Vasile Boca.