Bilanţ

De mai mulţi ani, secţia de rugby juniori a Liceului cu Program Sportiv din Suceava asigură continuitatea sportului cu balonul oval din judeţ şi din ţară, alături de celelalte două cluburi ce se ocupă de descoperirea şi pregătirea copiilor şi juniorilor din judeţul Suceava, Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului şi Clubul Sportiv Municipal Suceava. Anul 2016 a fost unul productiv şi bun din toate punctele de vedere pentru secţia de rugby de la LPS Suceava, coordonată de antrenorul emerit Dumitru Livadariu, cel ce este ajutat de antrenorii Marcel Creţuleac şi Codrin Prorociuc. Sezonul competiţional din calendarul Federaţiei Române de Rugby pentru echipele de juniori se desfăşoară în sistemul toamnă-primăvară.

Sucevenii au ajuns la turneul final cu ambele echipe înscrie în competiţiile FRR

În campionatul 2015-2016, LPS Suceava a participat cu două echipe, mai exact în Campionatul Naţional de Rugby în 7 sub 19 ani şi la cel sub 18 ani, dar la rugby în 15, cu jucători născuţi în anii 1998 şi 1999. Sucevenii au avut o evoluţie foarte bună în sezonul regulat la ambele grupe de vârstă, calificându-se în ultima fază, la turneul final, acolo unde s-a dat lupta pentru medalii. La Under 19, LPS Suceava a fost aproape de medalie, dar a pierdut finala mică în faţa unui club de tradiţie din Bucureşti, Liceul „Aurel Vlaicu”. LPS a participat la turneul final şi la juniorii sub 18 ani, unde a ocupat locul 7 pe ţară.

„Din punctul meu de vedere, sezonul încheiat în vară a fost unul foarte bun pentru secţia noastră, şi asta deoarece ne-am îndeplinit obiectivul, şi anume calificarea la turneul final, unde ne-am bătut cu cele mai puternice cluburi din ţară, centrele naţionale olimpice, dar şi cluburi private cu resurse foarte mari. Noi ne bazăm doar pe sportivii noştri, proveniţi din judeţ, dar avem noroc că avem o bază destul de mare de selecţie, dar şi material uman de bună calitate. Avem jucători cu calităţi deosebite pentru rugby, iar în vară cinci dintre ei, Custrin, Zimbru, Ţârdea, Beldiman şi Ivanov, au făcut şi pasul la seniori şi au evoluat la CSM Suceava”, a explicat antrenorul Dumitru Livadariu.

LPS se află în grafic pentru turneele finale şi-n acest sezon, cu toate cele trei echipe

În acest sezon, 2016-2017, LPS s-a înscris în trei campionate, la juniori sub 17, 18 şi 19 ani. Cei mai mari dintre jucători, cei sub 19 ani, au avut un parcurs reuşit până acum în campionatul ce se desfăşoară la rugby în 10, o variantă intermediară între cel în 7 şi cel tradiţional, în 15 jucători. După trei din cele cinci turnee programate, sucevenii ocupă poziţia a doua în clasamentul seriei, după Steaua Bucureşti, echipă ce nu a pierdut în primele trei runde, dar înaintea celor de la Tomitanii Constanţa, un club privat cu multe resurse.

Având în vedere că primele trei echipe se vor califica la turneul final, sucevenii sunt în grafic pentru a ajunge în lupta pentru medalii. La under 18, campionatul a fost în sistem divizie, cu etape tur-retur, iar după prima parte a sezonului, juniorii de la LPS ocupă locul III pe Moldova, loc ce poate să-i ducă la turneul final. La under 17, echipa locală ocupă locul II, loc foarte bun dacă luăm în considerare că este prima dată când participă la un campionat naţional regulat.

„La sub 18 ani avem copii foarte buni, ce pot să facă pasul către under 19. Acest lucru se va întâmpla şi cu cei ce termină junioratul şi cu siguranţă alţi cinci jucători, precum Sandu, Tăuteanu, Avrămoaia, Drăghia şi Netbai, vor face pasul către echipa de seniori. Şi-n acest sezon obiectivul nostru rămâne acela de a ajunge din nou la turneul final la toate grupele. Mai mult, continuăm să creştem şi formăm jucători pentru loturile naţionale ale României şi pentru echipele de seniori. Avem o bază materială bună şi putem să oferim condiţii bune de pregătire, şi de aceea mulţumim conducerii LPS, Federaţiei Române de Rugby, în special preşedintelui Hari Dumitraş, şi nu în ultimul rând Primăriei şi Consiliului Local Suceava”, a explicat antrenorul Dumitru Livadariu.

Sucevenii au avut patru sportivi la loturile naţionale în 2016

Secţia de rugby de la CSM Suceava a avut în acest an şi patru jucători la loturile naţionale de juniori ale României. Jucător în grămadă şi prinzător cu o statură impresionantă, Cristi Sandu a fost la lotul sub 18 ani şi este în vederile antrenorilor federali pentru lotul sub 19 ani, Florin Zimbru fiind şi el în acest an la lotul sub 18 ani. Datorită evoluţiilor foarte bune, un alt sucevean, Andrei Serdenciuc, este în vederile lotului sub 19 ani, fiind un jucător de viteză şi cu o forţă impresionantă, chiar dacă are 1,88 metri şi joacă pe postul de aripă. În ianuarie, un alt jucător foarte talentat al sucevenilor, Marius Cora, a fost convocat în cantonamentul lotului naţional sub 18 ani, ce se pregăteşte pentru Campionatul European din luna aprilie.