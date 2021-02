Simona Halep a învins-o pe Anastasia Potapova (6-4, 6-4) în primul meci oficial al sezonului, informează dcnews.ro.

"A fost destul de greu, nu am mai jucat din octombrie anul trecut. Am vrut să simt jocul, să simt terenul. Știam că va fi un meci dificil. Nu a fost un meci ușor, am dat totul pe teren.

Sunt puțin mai rapide condițiile în acest an, terenul, mingile. Mereu este greu să joci împotriva unei jucătoare puternice, indiferent de condiții, dar acum a fost cu atât mai dificil.

Atmosfera a fost frumoasă, mă bucur să văd spectatori din nou în tribune. Vă mulțumesc pentru sprijin", a declarat Simona Halep la finalul partidei, conform Digisport.

Sursa dcnews.ro