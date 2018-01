Simona Halep s-a calificat în optimile Australian Open, după 48 de game-uri, 3 mingi de meci salvate şi trei şanse ratate de a închide o partidă ce a durat trei ore și 44 de minute, informează MEDIFAX .

Simona Halep, principala favorită și liderul mondial, s-a calificat, sâmbătă dimineață, în optimile de finală ale turneului de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, după ce a învins-o pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13.

Partida, care a durat trei ore și 44 de minute, a avut mai multe răsturnări de situație. Halep a pierdut primul set, deși a condus cu 3-2 și break în față, dar și-a adjudecat actul secund cu un scor similar, diferența fiind făcută de un singur break reușit de Simona în cel de-al treilea game.

Setul decisiv a durat două ore și 22 de minute. Până să obțină victoria, prima jucătoare a lumii a servit de patru ori pentru câștigarea meciului și a salvat trei mingi de meci, la scorul de 11-10 pentru adversara sa.

În urma calificării în optimi, Halep și-a asigurat un cec în valoare de 195.590 de dolari și 240 de puncte WTA.

Cea mai bună performanță a româncei la Australian Open este prezența în sferturi de finală, în 2014 și 2015. În ultimii doi ani, Halep a părăsit competiția de la Melbourne încă din runda inaugurală.

Naomi Osaka, viitoarea adversară a Simonei Halep: Va fi o onoare să joc cu numărul 1 mondial

Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA) a vorbit despre meciul pe care îl va avea cu Simona Halep, liderul mondial, în optimile de finală ale Australian Open. Sportiva spune că va da totul pe teren indiferent de ce se va întâmpla şi şi-a adus aminte de celălalte confruntări pe care le-a avut cu românca.

Jucătoarea de 20 de ani crede că se va distra în partida cu liderul mondial. "Am jucat de două ori împotriva Simonei, de fiecare dată au fost meciuri în trei seturi. M-am distrat de fiecare dată. Simt că am învăţat multe din acele meciuri. Este o adevărată onoare să joc cu numărul 1 mondial. Indiferent ce se va întâmpla, voi încerca să dau ce am mai bun", a spus Osaka.

Halep o conduce cu 2-0 la meciurile directe pe Osaka: Roland Garros 2016 (4-6, 6-2, 6-3) şi turul 2 la Miami 2017 (6-4, 2-6, 6-3).

În turul al treilea, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzător pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2.