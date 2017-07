Fotbal

Mircea Lucescu pune tunurile pe foştii săi şefi de la Zenit, în premieră după demiterea de la gruparea din Sankt Petersburg.

Într-un interviu pentru turcii de la Aksam, Lucescu a dezvăluit cum s-a simţit după ce a fost concediat şi motivul pentru care nu a renunţat la suma de 2,5 de milioane de euro, pe care o primi de la ruşi drept despăgubire.

„Am fost foarte surprins şi trist când am aflat din ziare că munca mea la Zenit s-a terminat. Pentru prima dată în cariera mea, întâlneam eşecul. De la niciun club la care am lucrat nu am luat despăgubiri, deoarece nu îmi stă în fire să iau bani şi să trăiesc ca un pensionar. De această dată lucrurile au stat însă diferit. Am fost foarte nervos pentru ce s-a întâmplat şi am cerut despăgubiri", a spus Lucescu.

În acelaşi interviu, antrenorul român în vârstă de 71 de ani a acuzat din nou presa din Moscova, care ar fi făcut jocurile împotriva lui Zenit. Nu l-a iertat nici pe preşedintele Federaţiei Ruse de Fotbal, Vitaly Mutko, pentru că s-ar fi implicat în această conspiraţie.

Lucescu a fost înlocuit cu italianul Roberto Mancini după un sezon în care Zenit a ratat Liga Campionilor după ce a încheiat campionatul pe locul 3 şi a fost eliminată din 16-imile Europa League.