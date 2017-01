Adi Popa a semnat cu englezii de la Reading

Români

Reading a anunţat oficial transferul lui Adi Popa, care a semnat un contract valabil până în 2020 cu echipa care ocupă locul 3 în Championship, liga a doua engleză.

Clubul englez nu a dezvăluit suma transferului, dar potrivit lui Gigi Becali, Steaua va primi în schimbul jucătorului 600.000 de euro. În vârstă de 28 de ani, Adi Popa mai avea contract cu roş-albaştrii până în vară.

„Adrian este un atacant cu un potenţial enorm, care a jucat la nivel înalt în România şi în Europa. E un jucător experimentat, rapid, o ameninţare continuă pentru adversari, bun cu mingea la picior şi care poate juca atât pe stânga, cât şi pe dreapta, dar şi într-o linie de atac formată din doi jucători", l-a caracterizat Jaap Stam, antrenorul celor de la Reading, pe Adi Popa, care va purta numărul 25 la noua sa echipă.

„Suntem încântaţi să-i urăm bun venit lui Adrian la Reading. Este un transfer care aduce multă experienţă la nivelul primei ligi şi a fotbalului european", a completat preşedintele executiv al clubului, Nigel Howe.

Adi Popa a ajuns la Steaua în 2012, de la Concordia Chiajna, iar roș-albaștrii au plătit pentru el 500.000 de euro.

Mijlocașul a evoluat în cariera sa la Poli Timișoara, CS Buftea, Gloria Buzău, U Cluj, Chiajna și Steaua.

În primul interviu acordat la noua sa echipă, fostul stelist susţine că a refuzat oferte din Spania şi Italia, pentru că şi-a dorit să evolueze în fotbalul englez.

„Sunt încântat să fiu aici. E un pas înainte pentru mine. A fost greu să plec din România, pentru că am avut parte de momente frumoase la Steaua, unde am câştigat 7 trofee. Am venit aici pentru a-mi arăta calităţile. Iubesc fotbalul de aici. Pentru mine, aici e fotbalul adevărat. Am avut oferte din Spania, din Italia, dar le-am refuzat. Am vrut să vin aici, pentru că îmi place acest ritm de a juca din trei în trei zile şi sper să mă descurc cât mai bine. Sunt obişnuit, la Steaua jucam şi 50 de meciuri pe sezon. Nu e o problemă pentru mine. Abia aştept primul meci pentru a-mi dovedi valoarea. Vreau să-i mulţumesc lui Jaap Stam, pentru că m-a dorit aici. Sper să joc mult şi foarte bine", a declarat internaţionalul român de 28 de ani, pentru site-ul oficial al lui Reading.