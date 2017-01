Campionatul Mondial se va derula cu 48 de echipe

Fotbal

Cupa Mondială la fotbal va avea din 2026 nu mai puţin de 48 de echipe la start. Consiliul FIFA a votat în unanimitate schimbarea sistemului competiţional al celei mai importante competiţii a naţionalelor din lume.

Astfel, noul format al Mondialului va cuprinde 16 grupe a câte trei echipe, aşa cum a propus noul preşedinte al forului mondial, Gianni Infantino.

Primele două clasate din fiecare grupă vor merge în fazele eliminatorii, care vor cuprinde 32 de echipe, atâtea câte cuprinde Cupa Mondială în acest moment.

Va fi prima extindere a Cupei Mondiale din 1998 încoace. La ediţia din Franţa, din urmă cu 19 ani, ultima cu România printre participante, numărul echipelor s-a mărit de la 24 la 32.

Mondialul cu 48 de formaţii va aduce venituri suplimentare de 640 de milioane de dolari (605 milioane euro), potrivit unui raport confidenţial al forului mondial. Veniturile nete vor atinge 4,18 miliarde de dolari (3,95 miliarde de euro), faţă de 3,54 miliarde dolari, cât se preconizează pentru Cupa Mondială din 2018, din Rusia.

În acelaşi timp, costurile legate de creşterea numărului de echipe prezente şi al numărului de meciuri (80 faţă de 64 într-un format cu 32 de echipe) ar însemna o creştere de 325 milioane de dolari (307 milioane euro).

Veniturile din drepturile de televiziune ar creşte şi ele cu 505 milioane de dolari, iar cele de marketing cu 370 milioane de dolari.

32 de zile va dura competiţia în noul format. Europa va avea rezervate 16 locuri la turneul final, Africa nouă locuri (plus unul la baraj), Asia opt (plus unul la baraj), America de Sud şase (plus unul la baraj), America de Nord şi Centrală şase (plus unul la baraj), iar Oceania un loc, potrivit Marca.

„O idee extraordinară, un număr mai mare de echipe va încuraja oamenii să revină pe stadioane", a salutat ideea fostul inamic al FIFA din perioada Sepp Blatter, Diego Maradona, revenit la sentimente mai bune faţă de forul mondial după instalarea lui Gianni Infantino.

Măsura este deja contestată

Asociaţia europeană a cluburilor (ECA), prin vocea preşedintelui său, Karl-Heinz Rummenigge, a regretat mărirea numărului de echipe la Cupa Mondială, de la 32 la 48, începând de la ediţia din 2026, extindere decisă marţi de FIFA.

„Este o decizie care a fost luată din motive politice (preşedintele FIFA, Gianni Infantino, s-ar gândi astfel la electoratul său - n.n.) mai degrabă decât din motive sportive şi este regretabil. Repetăm că nu suntem în favoarea extinderii Mondialului. Nu vedem de ce ar trebui schimbat actualul sistem cu 32 de echipe, care a dovedit că este cea mai bună formulă", a afirmat Rummenigge, care este şi unul dintre şefii lui Bayern Munchen.

„Se pune întrebarea de ce trebuie acţionat în grabă când mai sunt 9 ani înainte de a pune în aplicare un nou format, fără a implica părţile (printre care cluburile) ce vor fi afectate de această schimbare. Vom analiza amănunţit consecinţele şi vom evoca acest subiect la viitoarea întâlnire a conducerii noastre, la sfârşitul lui ianuarie", a adăugat germanul.

Mărirea numărului de echipe la Mondial a fost comentată şi de Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus Torino: „48 de echipe înseamnă mult, să vedem cum va fi pus în practică acest format. Fotbalul se schimbă, cei care decid în acest sport încearcă să mărească beneficiile. Acum, fotbalul înseamnă spectacol şi business. Din punct de vedere al antrenorului unei echipe de club, sunt prea multe naţionale în acest format. Dacă aş fi selecţioner, aş fi cu siguranţă mulţumit".

La rândul său, Javier Tebas, preşedintele Ligii spaniole de fotbal, a declarat pentru L'Equipe: „Metoda folosită nu este acceptabilă. Acum două luni, Gianni Infantino a venit să discute cu Asociaţia mondială a ligilor. Ne-a asigurat că ne va consulta legat de subiectele susceptibile să vizeze fotbalul profesionist. Nu a făcut-o. Nu aşa se procedează. Infantino se comportă ca Blatter, care lua singur deciziile, fără să-i pese de nimeni".