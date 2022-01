Distribuția cazurilor Covid

Numărul cazurilor active de Covid-19 din județul Suceava a ajuns la 5.087, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 232 persoane.

Rata de incidență la nivelul județului Suceava este de 7,26 la mia de locuitori, dar unele localități înregistrează incidențe foarte mari, date ca exemplu la nivel național: Rădăuți – 14,55 la mia de locuitori, Siret – 12,52 la mia de locuitori, Salcea – 11,28 la mia de locuitori, Suceava – 10,45 la mia de locuitori, Vicovu de Sus – 9,17 și Vatra Dornei – 9,09 la mia de locuitori.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, nici una nu are 0 cazuri, una are un caz în evoluție, 8 au sub cinci cazuri în evoluție, 21 au sub zece cazuri în evoluție,iar84 au peste zece cazuri în evoluție.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 495.148, în ultimele 24 de ore fiind testate 2.517 persoane (din care 578 au ieșit pozitive).

În prezent se află în carantină 3.247 persoane, din care 359intrate în ultimele 24 de ore.

De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 4.786 persoane, din care 554 intrate în ultimele 24 de ore.