Coronavirus

Noul coronavirus se răspândește cu repeziciune în județul Suceava. Datele furnizate de DSP și Prefectură arată că miercuri, la ora 13.00, s-au înregistrat 631 de cazuri noi, persoane confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore, și 98 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 2.891 de persoane testate. Dintre sucevenii confirmați cu Covid în ultimele 24 de ore, 123 sunt copii. Practic, din șase cazuri noi de infectare, unul este copil. Incidența la nivel județean este de 7,08 la mie, cu 4.735 cazuri în evoluție.

Mai multe cazuri noi de infectare decât județul Suceava au avut miercuri București – 2.293 persoane, Cluj - 1.261 persoane, Timiș – 1.006 persoane și Brașov – 806 persoane.

În ceea ce privește personalul din cadrul unităților spitalicești confirmat Covid-19, conform datelor transmise de către DSP Suceava, situația se prezintă astfel: 10 medici, 45 de asistenți medicali, 28 personal auxiliar, 12 alte categorii de personal.

Din cele 114 localități din județ, una are un singur caz de Covid în evoluție, 9 au sub cinci cazuri, 21 au sub zece cazuri, iar 83 au peste zece cazuri în evoluție.

Conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează 162.435 de persoane vaccinate, dintre care 113.031 persoane cu rapel și 36.365 persoane au primit și doza a treia. În cursul zilei de 18 ianuarie a.c., în județul Suceava s-au vaccinat anticovid 315 persoane, din care 109 cu prima doză, 52 cu doza a II-a și 154 cu doza a III-a.

La nivel național, miercuri au fost înregistrate 16.610 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 150 mai puțin decât în ziua anterioară. 1.073 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.