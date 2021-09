Îngrijorător

Peste 15% dintre sucevenii testați pentru Covid, de sâmbătă și până duminică, au fost confirmați cu această boală. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, duminică, în județul Suceava au fost raportate 175 de cazuri noi de coronavirus, fiind testate 1.125 de persoane. Numărul cazurilor noi este în scădere față de raportarea de sâmbătă, când au fost 245 de noi îmbolnăviri, însă și numărul testelor efectuate în același interval este aproape de jumătate față de cel raportat cu o zi în urmă.

Până duminică, 26 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.194.106 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 821 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, dintre care 1.098.154 de pacienți au fost declarați vindecați. De sâmbătă și până duminică, la nivel național au fost înregistrate 6.333 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 164 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În intervalul 25 – 26 septembrie 2021 (ora 10:00), în România au fost raportate 111 decese (58 bărbați și 53 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea. 107 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.313, dintre acestea, 1.220 fiind internate la terapie intensivă. Din totalul pacienților internați, 267 sunt minori, 246 fiind internați în secții și 21 la terapie intensivă.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.523.585 de teste RT-PCR și 3.092.303 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.062 de teste RT-PCR (6.201 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.861 la cerere) și 28.208 teste rapide antigenice.

Spitalul Județean Suceava se aglomerează cu pacienți cu forme grave de Covid

Spitalul Județean Suceava are din ce în ce mai mulți pacienți cu forme grave de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis că din totalul celor 618 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 221 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, nouă pacienți sunt în zona tampon și 388 pacienți sunt cu alte afecțiuni. Din cei 221 pacienți diagnosticați Covid-19, nu mai puțin de 90 au forme grave de boală, iar 18 prezintă forme grave și sunt internați în secția de anestezie și terapie intensive, 10 fiind ventilați non-invaziv și patru ventilați invaziv. Alți 11 pacienți sunt cu forme ușoare și 102 prezintă forme medii ale bolii. În cursul zilei de duminică Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispunea de 355 paturi libere, din care 20 pentru pacienți Covid-19, 314 în sectorul non-Covid și 21 pentru zona tampon. Spitalul Județean Suceava, precum și Spitalul Municipal Rădăuți nu mai au locuri libere la terapie intensivă pentru pacienții Covid. De precizat că spitalele din Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Vatra Dornei nu mai au locuri libere în sectoarele Covid. La spitalul din Siret mai sunt nouă paturi libere, iar la cel din Fălticeni alte patru.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 494 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 24.

25 de localități sucevene sunt în scenariul roșu și doar una singură nu are cazuri de Covid

În cursul zilei de duminică, nu mai puțin de 25 de localități din județul Suceava erau în scenariul roșu, cu o rată de infectare mai mare de trei cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare incidență se înregistrează în comuna Todirești, cu 6,27 la mie. Pe de altă parte, cele mai multe cazuri de coronavirus sunt în Suceava – 529, Rădăuți – 210, Fălticeni – 154 și Câmpulung Moldovenesc – 96.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, o localitate nu are niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 7 au câte un caz în evoluție, 21 au sub cinci cazuri în evoluție, 39 au sub zece cazuri în evoluție iar 46 au peste zece cazuri în evoluție. Singura localitate fără cazuri de Covid este Șerbăuți.

Duminică, în județul Suceava erau 2.243 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție.