Coronavirus

Numărul zilnic al cazurilor noi confirmate cu SARS-CoV-2 crește, inclusiv al celor care se internează în spital, în schimb cel al testărilor scade. Dacă în urmă cu 7-10 zile numărul celor care se testau era în jur de 1.000 de persoane sau peste 1.000, de câteva zile numărul celor testați este în jur de 700 de persoane. Vineri au fost înregistrate în județ 7 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 7 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 682 de persoane testate. Incidența oficială la nivel județean este de 0,05 la mie, la fel și în municipiul Suceava, unde sunt 14 cazuri active.

De joi până vineri dimineață s-au internat 9 persoane suspecte de infecție cu Covid-19, în același interval de timp fiind externată o persoană.

Numărul pacienților cu Covid-19 internați în spitalele din județ este de 18, iar al pacienților suspecți de infectare este de 15.

În carantină sunt 2.954 de persoane, dintre care 252 intrate de joi până vineri, și în izolare sunt 48 de persoane, din care 7 intrate de joi până vineri.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 91 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 12 au câte un caz, 7 au sub cinci cazuri, 3 au sub zece cazuri în evoluție, iar una are peste zece cazuri în evoluție.

La această dată în județul Suceava sunt 61 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție.

La nivel național, de joi până vineri au fost efectuate 13.214 teste RT-PCR și 14.630 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 230 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. În intervalul 5-6 august, orele 10.00, au fost raportate de către INSP 5 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Constanța, Galați, Dâmbovița, Ilfov și Vrancea. Conform buletinului de presă transmis de GCS, persoana decedată în județul Dâmbovița s-a infectat în Marea Britanie. Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, unul la categoria de vârstă 40-49 ani, unul la categoria de vârstă 70-79 ani și două la categoria de vârstă peste 80 ani; pacienții decedați au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 528. Dintre acestea, 68 sunt internate la ATI

