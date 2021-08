Avalanșă de pacienți

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava trebuie să facă față unui număr foarte mare de pacienți care se prezintă seara și noaptea, în condițiile în care turele de noapte pot fi asigurate de numai doi medici. Unul dintre motivele creșterii numărului de prezentări nocturne este acela că după-amiaza și noaptea celelalte spitale din județ trimit pacienții la Suceava nu doar în cazul în care nu au specialitățile necesare sau sunt depășite de gravitatea cazului, ci și pentru investigații imagistice (ecografii, radiografii, examinări la computerul tomograf) deoarece nu fac astfel de examinări după ora 15.00. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Suceava, care este și medic urgentist, dr. Dan Teodorovici, a declarat că în perioada 15-30 iulie a.c., în UPU Suceava au fost 3.878 prezentări, dintre care 1.003 copii, ceea ce înseamnă o medie de 258,53 de pacienți în 24 de ore. Din numărul total, în aceste 15 zile 306 pacienți au fost trimiși noaptea de la alte spitale din județ. Dintre ei au rămas internați 189 de pacienți; 117 pacienți au primit rețetă și au plecat la domiciliu sau au fost dirijați înapoi de unde au fost trimiși (CPU).

„Tot ce necesită consult cardiologic, explorare imagistică, chirurgie infantilă, consult neurologic, urgențele chirurgicale, cele obstetricale complicate, toate infarctele, plus cazurile neurochirurgicale, toate traumatismele cranio-cerebrale și cranio-faciale și toate cazurile grave din județ, exceptând-le pe cele din Rădăuți, tot la noi ajung. Unele accidente vasculare cerebrale sunt trimise la noi noaptea doar pentru computer tomograf. Ar trebui ca și celelalte spitale să aibă imagistică noaptea. Unele mai au radiografie, dar fără medic radiolog care să interpreteze filmele. Ecografie nu are nimeni noaptea”, a spus dr. Teodorovici.

Ar trebui să fie 11 medici/tură și sunt maximum 5 pe o tură de zi și 2 pe tura de noapte

Așa se face că pacienți care ar putea să fie investigați și tratați la spitalele din județ sunt direcționați către Spitalul de Urgență Suceava, aglomerând astfel UPU și mărind timpul de așteptare deoarece sunt prea puțini medici care să se ocupe de ei. Dr. Teodorovici a arătat că, potrivit legislației, la 20.000 de prezentări pe an în UPU, pe o tură ar trebuie să fie 2 medici plus un medic-șef de tură. UPU Suceava are 100.000 de prezentări pe an și ar trebui să fie în jur de 11 medici pe o tură. Doar că numărul total de medici din UPU este de 13 urgentiști și 3 medici de familie sau medicină generală, ceea ce face ca pe o tură de zi să fie 3-4, uneori 5 medici, iar pe cea de noapte doar 2 medici. Spitalul mai are 7 medici pediatri și 2 medici rezidenți de pediatrie, dar care nu au competențe de urgență și la cazurile grave trebuie să colaboreze cu urgentiștii. Ei lucrează unul sau doi pe tură ziua și unul pe gardă noaptea.

Din patru urgentiști din județ, doar unul a acceptat să facă două gărzi pe lună la UPU-SMURD Suceava

Situația nu se va îmbunătăți în perioada următoare. Doctorul Dan Teodorovici a afirmat că după deschiderea noului spital din Fălticeni, preconizată la începutul lunii viitoare, doi dintre urgentiștii de la Suceava, care sunt din Fălticeni, ar vrea să plece acolo, iar la UPU Pediatrie unul dintre medici este pensionar și și-a mai prelungit activitatea cu un an, iar un alt medic ar vrea să plece.

În plus, extinderea gărzilor pe ambulanța tip C1 Terapie Intensivă Mobilă la SMURD și pe timp de noapte, începând cu 16 august a.c., nu va ușura lucrurile. „În UPU suntem numai 2 medici pe noapte pentru că suntem puțini. Nu putem mai mult. Numai noi nu putem asigura și turele de noapte pe mașină. Se încearcă acum cooptarea celorlalți urgentiști din teritoriu, 4 la număr, dar aceștia nu pot fi obligați să facă ture pe SMURD nefiind angajați ai spitalului județean. Din ce am discutat noi cu ei, unul singur a spus că poate face două ture/lună, de 24 de ore. Ne dorim să facem SMURD 24 de ore, dar momentan nu se poate. Suntem prea puțini. Am explicat în mai multe rânduri că ne mai trebuie 5 medici care să facă SMURD, dar pe care să ne putem baza, nu să facă un an, apoi să plece și tot noi să trebuiască să acoperim. Nu insistăm să fim 11 pe tură în UPU, dar măcar 5-6 trebuie să rămânem, altfel este afectată serios activitatea”, a spus medicul. În opinia sa, soluția este angajarea a încă 5 medici, „dar deocamdată nu se înscrie nimeni”. „Așteptăm colegi care să se angajeze la noi”, a mai spus dr. Dan Teodorovici.