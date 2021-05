Prevenție

Mai mult de jumătate dintre angajații Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, adică 52%, și peste 63% dintre cadrele didactice titulare s-au vaccinat împotriva Covid-19, a declarat prorectorul USV, prof.univ.dr. Mihai Dimian. La aceștia se mai adaugă angajații care au avut Covid-19 și s-au imunizat natural, având încă anticorpi, astfel că prorectorul apreciază că rata de imunizare în rândul cadrelor titulare este în jur de 70%.

În ceea ce privește testarea RT-PCR sau prezentarea adeverinței de vaccinare anti-Covid la examene, de către studenți, măsuri impuse de alte universități din țară, profesorul Mihai Dimian a declarat că universitatea din Suceava nu are în vedere astfel de condiții de acces la examen. Acesta a precizat că măsurile de protecție pentru examene sunt cele din fiecare zi de activitate în campus, din acest an, respectiv purtarea măștii, măsurarea temperaturii și dezinfecția mâinilor la intrarea în universitate, păstrarea distanței fizice, dezinfecția cu lampa de ultraviolete și aerisirea sălilor după fiecare grupă etc.

„Pe parcursul întregului an am respectat aceste măsuri și s-au dovedit eficiente. Rata de infectare în campus a fost tot timpul mai mică decât cea din oraș și mult mai mică decât cea pe țară. Am văzut că unele universități au condiții speciale de acces la examene, însă majoritatea nu au avut activitate în campus sau au avut activități foarte puține și de asta iau măsuri suplimentare pentru examene. Noi am avut activitate zi de zi, două treimi dintre cadrele didactice sunt vaccinate, așa că studenții nu au de ce să-și facă griji”, a afirmat profesorul Dimian.

De altfel, universitatea din Suceava este una dintre puținele instituții de învățământ superior din țară care în acest an universitar au avut permanent activitate cu prezența fizică a studenților în campus, în regim alternativ – on site/online, cu respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Cazurile de îmbolnăvire în rândul studenților și cadrelor didactice au fost sporadice și de cele mai multe ori s-au înregistrat în perioadele în care cei în cauză erau în regim online, nu când au venit fizic la școală. Cursurile s-au desfășurat, de regulă, online, iar seminariile și laboratoarele on site, grupate pe perioade de șapte săptămâni. Examenele și colocviile s-au susținut cu prezența fizică (on site) la școală.