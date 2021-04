Coronavirus

Județul Suceava a înregistrat, vineri, 53 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 19 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.048 de persoane testate în perioada 1-2 aprilie. Rata de infectare rămâne cea mai mică din țară și mai mică decât în ziua precedentă: 1,00 la mie, față de 1,04 la mie. În țară doar trei județe au mai rămas în zona verde, cu incidență mai mică de 1,5 la mie: Vrancea, cu 1,30 la mie, Harghita – 1,23 la mie și Suceava, cu 1,00 la mie.

La nivel național situația este în continuare gravă, atât ca număr de cazuri noi de infectare, ca număr de pacienți care au nevoie de terapie intensivă și ca număr zilnic de decese în rândul pacienților confirmați pozitiv. Județul Cluj a ajuns la 572 de cazuri noi de infectare și o incidență de 6,33 la mie, Timiș are 321 de cazuri noi și incidență de 5,51 la mie, Ilfov are 311 cazuri noi și cea mai mare rată de infectare din țară, de 9,25 la mie. Peste 200 de cazuri noi de infectare sunt și în județele Brașov – 274, Iași – 223, Constanța – 218 și în municipiul București, care a înregistrat 1.072 de noi cazuri de infectare și are o incidență de 7,05 la mie.

În perioada 1-2 aprilie au fost efectuate 29.258 de teste RT-PCR (16.946 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.312 la cerere) și 10.476 de teste rapide antigenice. În urma testelor au fost înregistrate 5.808 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV-2.

De asemenea, au fost raportate 145 de decese - 82 bărbați și 63 femei, dintre care136 sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 13.476. Dintre acestea, 1.454 sunt internate la ATI.