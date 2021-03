Statistică

Numărul cazurilor de Covid-19 în evoluție în județul Suceava a scăzut din nou sub 800, după două zile în care a depășit această cifră. Vineri, Prefectura Suceava a informat că sunt 790 de cazuri în evoluție și, din cele 114 localități, 24 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție. Alte 25 au câte un caz, 34 au sub cinci cazuri, 15 au sub zece cazuri, iar 16 au peste zece cazuri în evoluție. În municipiul Suceava incidența cazurilor pozitive este de 1,95 la mie.

În carantină sunt 639 de persoane, din care 78 intrate în intervalul 18-19 martie, și în izolare se află 443 de persoane, din care 39 intrate în intervalul 18-19 martie. În spitalele din județ sunt internați 239 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 59 de pacienți suspecți de infectare. În intervalul 18-19 martie au fost internate 12 persoane diagnosticate cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate 18 persoane declarate vindecate.

În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt internați 540 de pacienți, dintre care 132 sunt diagnosticați cu Covid-19, 46 sunt în zona tampon și 362 de pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Forme severe de Covid au 31 de pacienți și 16 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 323 de paturi libere, din care 67 pentru pacienți Covid-19, 187 în sectorul non-Covid și 69 pentru zona tampon. La ATI sunt disponibile două paturi pentru pacienți Covid.

În județul Suceava se înregistrează un număr de 20.230 de persoane declarate vindecate, de la începutul pandemiei până în prezent.