Rădăuți

Situație nefirească la Spitalul Municipal Rădăuți. Unitatea spitalicească din municipiu a suspendat marți vaccinarea anti-Covid din cauză că stocul de vaccin a fost epuizat încă de la prânz. Chiar dacă programul de vaccinare a fost extins la Spitalul Rădăuți, iar direcțiunea a pus la dispoziție câteva încăperi pentru ca oamenii să nu mai aștepte afară în frig, numai o parte dintre persoanele programate pentru ziua de marți, 19 ianuarie, au reușit să se vaccineze anti-Covid . Managerul spitalului, Traian Andronachi, a declarat marți, în jurul orelor prânzului: „În această dimineață, când am ajuns la spital, am observat că erau mai multe persoane care așteptau la vaccinare. Pentru că afară erau circa 19 grade Celsius, am rugat acele persoane să se deplaseze în incinta spitalului, apoi le-am condus în sala de conferințe și în alte încăperi pe care le aveam la dispoziție, unde le-am servit cu un ceai fierbinte. Ulterior am discutat cu Instituția Prefectului și am adus la cunoștință situația de la Rădăuți, și anume că platforma este supraaglomerată și că spitalul rădăuțean are o anumită capacitate de vaccinare raportat la condițiile la care am fost acreditați, mai exact 12 persoane pe oră. Pentru a veni în sprijinul populației am extins programul la compartimentul de vaccinare, în sensul că am dublat turele de lucru, așa că programul va fi între orele 08.00 și 19.00”.

Andronachi: „Le-am adus la cunoștință că rămânem fără vaccin și am fost informați că în cursul zilei de mâine (n.r.- miercuri, 20 ianuarie) vom primi vaccinuri”

Cu toate acestea, a apărut o altă problemă, care a stârnit nemulțumirea celor care așteptau efectuarea vaccinului. „În momentul de față ne confruntăm cu o altă problemă. Duminică seară ne-au fost repartizate doze pentru 300 de vaccinuri care să fie efectuate populației. Astăzi (n.r. marți, 19 ianuarie), la orele 10.30, unitatea noastră mai avea în stoc doze pentru vaccinarea a 90 de persoane. Am luat din nou legătura cu Direcția de Sănătate Publică, le-am adus la cunoștință că rămânem fără vaccin și am fost informați că în cursul zilei de mâine (n.r. miercuri 20 ianuarie) vom primi vaccinuri. Nu știm ora, nu știm momentul…Ne cerem scuze populației, însă Spitalul Municipal Rădăuți nu poate gestiona, nu poate coordona platforma electronică online. Tot ceea ce putem noi să facem e să-i asigurăm pe cei care aleg să se vaccineze la noi că spitalul rădăuțean încearcă să asigure cele mai bune condiții ținând cont și de situația climaterică. Din păcate, estimez că astăzi (n.r.- luni), în jurul orei 14.00, vom rămâne fără doze de vaccin…”, a mai arătat Traian Andronachi.