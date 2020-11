Situație județ

Județul Suceava avea, vineri, 1.789 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, cu 34 mai multe față de ziua precedentă. Din punct de vedere al incidenței cumulate a cazurilor pozitive în ultimele 14 zile, raportată la mia de locuitori, 63 de unități administrativ-teritoriale din județ, majoritatea din mediul rural, sunt în zona verde, cu o incidență sub 1,5 la mie. Printre acestea sunt șase orașe - Cajvana, Frasin, Liteni, Milișăuți, Salcea și Vicov de Sus, cu incidența cazurilor pozitive sub pragul de alertă. Celelalte orașe sunt în zona roșie, cu excepția municipiului Fălticeni și a orașelor Broșteni și Dolhasca, aflate în zona galbenă, cu incidență de 2,88 la mie, 2,37 la mie, respectiv 1,90 la mie.

Municipiul Suceava a scăzut sub 4 la mie, vineri avea 3,81 la mie cu focare și 3,76 la mie fără focare; Câmpulung Moldovenesc are 3,49 la mie, Gura Humorului – 3,98 cu focare și 2,99 fără focare, Rădăuți – 3,46 cu focare și 3,33 fără focare, Siret – 4,78 cu focare și 3,43 fără focare, Solca – 20,63 cu focare și 3,75 fără focare, Vatra Dornei – 4,47. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, comunicată de Prefectura Suceava, din cele 114 unități-administrativ teritoriale, 5 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 9 au câte un caz în evoluție, 31 au sub cinci cazuri în evoluție, 32 au sub zece cazuri în evoluție, iar 37 au peste zece cazuri în evoluție.

În spitalele din județ erau internate 389 de persoane confirmate cu Covid -19 și 100 de persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Alți 436 de suceveni confirmați cu SARS-CoV2 sunt acasă, în izolare, cu forme asimptomatice sau ușoare de boală. În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava erau vineri 303 paturi disponibile, din care 13 pentru pacienți Covid-19, 191 în sectorul Non-Covid și 99 pentru zona tampon. La unitatea ATI era disponibil un singur pat pentru pacienți Covid. 17 dintre cei 19 pacienți internați în ATI Covid erau ventilați mecanic. În Spitalul Suceava vineri erau internați în total 539 de pacienți, dintre care 207 pacienți diagnosticați cu Covid-19.