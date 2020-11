Distribuție

Județul Suceava are la acest moment 1.742 de cazuri de Covid -19 în evoluție, a informat, miercuri, Prefectura Suceava.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 unități administrativ-teritoriale 4 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție – Horodniceni, Moldova Sulița, Burla și Ulma, 15 au câte un caz în evoluție, 31 au sub cinci cazuri în evoluție, 31 au sub zece cazuri în evoluție, iar 33 au peste zece cazuri în evoluție. Cea mai mare incidență a cazurilor pozitive la mia de locuitori – cu focare se înregistrează la Vama, de 11,17 la mie; fără focare, cea mai mare incidență este la Dornești, de 5,52 la mie. Municipiul Suceava are 3,69 la mie.