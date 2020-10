Podiatria, specialitatea de îngrijire a piciorului și a gleznei, are oistorie veche,de peste un secol în Statele Unite, iar în Europa a apărut la începutul secolului 20.

În prezent este recunoscută în 19 țări din întreaga lume, unde își desfășoară activitatea peste 100.000 de specialiști podiatri.

În România este cea mai tânără specialitate medicală, înființată în anul 2018.

Podiatrul se ocupă de toate problemele piciorului, de măsurile terapeutice preventive, curative și de reabilitare a piciorului.

Persoana cu diabet zaharat dezvoltă, din nefericire, foarte frecvent complicații la nivelul piciorului, iar apariția leziunilor este urmată cel mai frecvent de amputații.

Podiatrul este un membru important al echipei multidisciplinare de îngrijire a piciorului diabetic,alături de diabetolog, chirurg vascular, radiolog intervenționist, chirurg generalist, neurolog, psiholog, asistent educator în diabet.

Podiatrul se ocupă de deformări ale degetelor, călușuri, unghii incarnate, în educarea pacienților cum să-și îngrijească picioarele,cum să-și cumpere pantofii, în tratarea ulcerațiilor minore, debridări.

Prezența acestor specialiști în echipa de îngrijire a piciorului ar putea reduce numărul amputațiilor membrelor inferioare cu până la 85%.

Anual în România au loc aproximativ 5000 de amputații, iar la fiecare 22 minute o persoană din România își pierde o bucată din membrul inferior.

De aceea, cadiabetolog cu experiență, am avut încredere în mine,dar și în echipa mea atunci când am aprofundat valențele îngrijirii piciorului cu diabet, am lucrat cu bună credință și cu pasiune și am realizat, nu singură,ci cu o echipă de specialiști, într-o perioadă de 5 ani,între 2015 și 2020, reducerea cu 50% a numărului amputațiilor.

La Centrul Clinic I.C.D.s-a înființat Cabinetulde îngrijire a piciorului persoanei cu diabet, unde lucrează asistenți instruiți în îngrijirea piciorului persoanei cu diabet. Alături de ceilalți membri ai echipei pluridisciplinare, sunt rezolvate multe probleme ale acestei complicații.

Marele fotbalist Zinedine Zidane a spus cândva: "Am plâns pentru că nu aveam adidași să joc fotbal cu prietenii mei, însă într-o zi am văzut un om fără picioare și am realizat cât de bogat eram de fapt".

Picioarele reprezintă singura legătură cu pământul, deci întreaga echipă de îngrijire a piciorului diabetic este responsabilă de acest fapt.

Dr.Gabriela Crețeanu

Medic primar diabet, nutriție, boli metabolice. CentrulClinic ICD, membru fondator al Asociației de Podiatrie, vicepreședinte al Societății Române de Neuropatie și Picior Diabetic