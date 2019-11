Ediţia a III-a

Şcoala Postliceală Sanitară Suceava a găzduit, în zilele de 14 şi 15 noiembrie, cea de a treia ediţie a concursului „Asistentul medical - Punte între starea de sănătate şi boală a pacientului”, sub coordonarea şi îndrumarea prof. Nicoleta Dascălu.

În competiţie au participat elevii din anii II şi III, de la specializarea Asistent medical generalist, din cadrul şcolilor partenere: Şcoala Postliceală Sanitară “Mihai Eminescu” Bacău, Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focşani şi Şcoala Postliceală Sanitară „Longinus” Botoşani.

Proiectul din acest an a inclus o probă scrisă şi o probă practică, iar în urma susţinerii acestora, elevii şcolii sucevene au obţinut: locul 1 la proba scrisă, prin Monica Revai, an III, profesor îndrumător Ancuţa Stroieştean; locul I la proba practică prin Aurica Ichim, an II, profesor Ioana Horga; locul II la proba practică prin Corina Albu, îndrumător Nicoleta Dascălu; locul II la proba scrisă prin Ana Maria Vatavu, îndrumător prof. Ioana Horga.

„Concursul organizat nu a avut doar rolul unei competiţii, ci şi de acumulare de cunoştinţe şi noi informaţii care să ajute elevul în dezvoltarea sa profesională. Această activitate a fost o experienţă de bune practici în care atât profesorii îndrumători, cât şi elevii au pus suflet timp şi pasiune”, au transmis organizatorii.

Aceştia au mulţumit tuturor celor care au dat curs iniţiativei şcolii sucevene, precum şi instituţiilor colaboratoare, respectiv Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina, Direcţia de Sănătate Publică Suceava, Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

„Mulţumiri managerului Vasile Rîmbu pentru amabilitatea de a accepta vizita delegaţiei noastre în Spitalul Judeţean Suceava şi, nu în ultimul rând, directorului medical, doctor Mircea Macovei, pentru prezentarea unităţii medicală”, au mai spus reprezentanţii Şcolii Postliceale Sanitare.

Prima întâlnire a cadrelor didactice şi prima ediţie a concursului „Asistentul medical - Punte între starea de sănătate şi boală a pacientului” s-a desfăşurat la Bacău, în luna mai a anului 2017, iar cea de-a doua ediţie a avut loc la Focşani, la Şcoala Postliceală „Vasile Alecsandri”.