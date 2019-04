Reacţie promptă

Medicul-şef al secţiei Oftalmologie din Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Georgeta Martiniuc, a fost înlocuită din funcţie, după ce s-a dovedit că a chemat la cabinetul privat un copil rănit la ochi, venit pentru consultaţie în ambulatoriul spitalului. Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a declarat, ieri, că măsura demiterii din funcţie a fost luată după verificarea celor reclamate de părinţii copilului. „Miercuri am luat această decizie, după verificarea situaţiei reclamate. A greşit şi trebuie să plătească. Mai bine să avem lipsă de medici, decât să avem angajaţi care jignesc pacienţii, care nu au o atitudine normală faţă de pacienţi. Nu este admisibil să trimiţi un copil acasă şi să-l chemi după-amiază la cabinetul privat. Cu atât mai mult cu cât cred că la spital avem dotări mai bune decât au cabinetele private”, a declarat managerul. El a avertizat toate categoriile de personal care lucrează în spital să-şi respecte atribuţiile din fişa postului, să respecte cu stricteţe programul de lucru la spital şi „să nu mizeze pe sindicate şi pe legislaţia muncii foarte generoasă cu angajaţii”. „Suntem inventivi şi o să găsim sigur soluţii de sancţionare a celor care nu-şi fac treaba, pentru că e păcat de investiţii şi de eforturile făcute pentru a oferi populaţiei servicii medicale de o calitate cât mai bună. Nu mai merge cu ziua de muncă de 64 de ore”, a mai spus managerul Vasile Rîmbu.

În locul medicului Georgeta Martiniuc a fost numit medic-şef interimar al secţiei Oftalmologie dr. Anca Trifina.

Medicul Georgeta Martiniuc nu a putut fi contactată în cursul zilei de ieri. De la spital și-a luat concediu,iar telefonul mobil l-a avut închis.

Șirul complet al evenimentelor care au dus la înlocuirea medicului oftalmolog Georgeta Martiniuc au fost prezentate de tatăl copilului, Lucian Baltaru, pe pagina sa de Facebook: https://www.facebook.com/baltaru.lucian. Potrivit postării, duminică după-amiază, fiica sa a fost rănită cu un băţ la ochi, de un alt copil. „Durere, ochiul sângera... Am dat fuga la UPU.

Am fost preluaţi destul de repede de pediatru şi trimişi de urgenţă la secţia Oftalmologie. (...) Nu era medic... Însă era o doamnă asistentă care poate fi dată ca exemplu de <aşa DA>. Am doar cuvinte de laudă la adresa acestei doamne şi mă înclin. I-a verificat ochiul şi văzul, a constatat o leziune pe cornee, a curăţat şi a aplicat un tratament. Ne-a chemat a doua zi dimineaţa, la prima oră, să ne vadă un medic specialist”, a relatat tatăl.

„Consultaţia a durat 30 de secunde cred şi... ne-a chemat la ea la cabinet, pe Mărăşeşti, după/amiază la 3!”, a relatat tatăl copilului rănit la ochi

A doua zi, s-a prezentat cu copilul la UPU şi au fost trimişi în ambulatoriu, la cabinetul de oftalmologie, unde programul era de la 8.00. „Pacienţi erau vreo 17 la uşă. Cu noi 18. În scurt timp îmi dau seama că nu intră nimeni la consultaţii şi întreb pe cineva dacă a venit doctoriţa. <Pe naiba a venit. Asta vine numa' când are chef>, mi-a răspuns un bărbat trecut de 60 de ani.

Mult stimata doamnă doctor Martiniuc Georgeta. Doctor Martiniuc Georgeta. Ar fi trebuit să fie la cabinet de la ora 8. Am intrat în cabinet şi am întrebat asistenta când vine şi de ce nu este deja acolo. <O sun de la 8. Îmi dă ocupat sau îmi scrie sms <Să aştepte>" zice asistenta. Ies din cabinet. Era deja ora 9 fără 1 minut”, continuă povestea.

În aceste condiţii, a telefonat directorului medical, dr. Mircea Macovei, al cărui număr de telefon este afişat în spital, care i-a promis că problema va fi rezolvată imediat. ”Şi aşa a fost. În câteva minute, a ajuns mult stimata doamnă doctor într-un suflet la cabinet. Pentru că fetiţa era singurul pacient copil şi cu dureri, ne-a chemat pe noi primii în cabinet. Şi în loc să-şi facă treaba, a început ancheta! M-a întrebat dacă eu am sunat cumva la director (spune-i acum că tu ai fost, când copilul ţi-e în mâna ei...), i-a zis asistentei că trebuie să afle cine a sunat, că este important să afle cine a fost la director şi de astea. Consultaţia a durat 30 de secunde cred şi... ne-a chemat la ea la cabinet, pe Mărăşeşti, după amiază la 3!!! M-am blocat. Am venit la UPU ca să-mi fac programare la cabinetul privat al unei... duamne doftor!? Am ieşit. M-am dezmeticit un pic şi am pus mâna pe telefon. Pe cine să sun? Pe directorul medical, că doar a fost atât de amabil... Sună. Nu răspunde. Mă duc spre maşină. Mă sună el. "Domnule director, mulţumesc pentru promptitudinea cu care aţi intervenit, dar uitaţi care-i treaba..." Şi-i povestesc ce şi cum. Mă invită să scriu o plângere şi să o înregistrez la secretariat. Îi spun că am un copilaş cu dureri şi chiar nu am chef. Insistă de mai multe ori să înregistrez o plângere, pentru că doar astfel putem schimba lucrurile. I-am spus că mă mai gândesc”, a scris tatăl copilului.

„Scopul acestei postări este să vedem jumătatea plină a paharului”

După experienţa din spital, a mers cu fetiţa la un cabinet privat, unde copilul a fost consultat şi a primit tratament, după care a decis să revină la spital, ca să scrie reclamaţia. Povestea însă nu s-a terminat aici: „Cine credeţi că mă sună a doua zi dimineaţă la 7.50? Nu aţi ghicit... Mă sună managerul spitalului, personal. Voia doar să-i confirm cele reclamate şi probabil să înţeleagă mai bine ce s-a întâmplat. <De ce?>, l-am întrebat. <Pentru că astfel de oameni trebuie să dispară din spital>, a răspuns. Ehehei... Pe voi când v-a sunat ultima dată un manager <de la stat> să vă ceară feedback? Pentru aceasta, îl felicit pe domnul Rîmbu şi îi doresc să-şi vadă visul îndeplinit: un spital judeţean la standarde europene. Scopul acestei postări este să vedem jumătatea plină a paharului. Nu vreau să remarcăm medicii care nu îşi fac treaba şi să-i facem notorii, că pe ăştia îi ştim. În schimb, aş vrea să remarcăm acele persoane care îşi fac treaba peste aşteptări şi care pot schimba sistemul: directorul medical dr. Macovei, managerul Rîmbu Vasile. PS: Numărul de telefon al directorului medical este afişat pe toţi pereţii spitalului, nu am intervenit la vreun general pentru a-l obţine...”, a mai scris Lucian Baltaru pe Facebook.