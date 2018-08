Suport

Unul dintre cei mai renumiţi chirurgi ortopezi din Europa, prof. univ. dr. Florin Ramadani, de la Clinica Wels-Grieskirchen din Austria, a răspuns pozitiv invitaţiei adresate de Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava, de a dezvolta colaborarea în domeniul ortopediei între cele două unităţi medicale şi există premise foarte bune de a se semna un contract de colaborare. Profesorul Ramadani, prezent ieri la Suceava pentru a asista la prima intervenţie artroscopică la gleznă realizată aici, a declarat, în conferinţă de presă, că este extrem de încântat de spitalul sucevean, de dotare, de echipa medicală de la Ortopedie şi a apreciat „enorm” sprijinul de care se bucură medicii din partea managerului Vasile Rîmbu.

„O surpriză foarte, foarte plăcută este suportul enorm din partea managerului spitalului. Este o surpriză foarte mare pentru că de obicei în România găseşti numai probleme. Aici sunt foarte pozitiv surprins că domnul manager este foarte interesat ca spitalul să avanseze şi aici, în nordul României, departe de Europa, că este interesat să se întâmple lucruri pozitive, în sensul îmbunătăţării şi practicării intervenţiilor care sunt actuale. Spitalul îmi place foarte, foarte mult, cred că este spitalul cel mai frumos pe care l-am văzut în România - şi am fost peste tot, de la Timişoara până aici. Este cel mai frumos şi cel mai practic”, a declarat profesorul austriac, menţionând că a avut ocazia să vadă clinici din toată lumea.

În acest context, după ce a fost în sala de operaţie cu echipa de chirurgi ortopezi de la Suceava şi cu doctorii Dan Cionca şi Daniel Ciupilan, de la Clinica „Sf. Spiridon” din Iaşi, dr. Ramadani a afirmat că cele două spitale au toate condiţiile pentru a capta toţi pacienţii care au nevoie de intervenţii chirurgicale pe gleznă şi le va şi sprijini în acest sens.

„O să ţinem acest monopol de chirurgie de gleznă. Colegii din România, oltenii şi bănăţenii, sunt puţin supăraţi pentru că acolo m-am făcut om, dar vreau să rămână acest monopol în Moldova, la Iaşi şi la Suceava. Această chirurgie este minimal invazivă, cu un efect maximal. Glezna este puţin ignorată, chiar la Iaşi vin foarte puţini pacienţi, iar eu nu ştiu unde să-i duc pe pacienţii noştri. Dacă lumea o să ştie şi o să vină, nici voi nu o să ştiţi unde să mai duceţi pacienţii. Dorinţa mea este să se stopeze pacienţii în a se mai duce la Bucureşti sau în altă parte pentru că este capacitate şi doctorii vor să înveţe”, a spus profesorul austriac. El a subliniat că uşa clinicii Wels, la care are toate şansele ca din septembrie să preia funcţia de director medical, are uşa deschisă pentru medicii suceveni care vor să capete experienţă. Oferta este valabilă atât pentru ortopedie, cât şi pentru alte specialităţi, îndeosebi chirurgie, pe care managerul Vasile Rîmbu intenţionează să o dezvolte.

În septembrie s-ar putea semna un parteneriat oficial cu Clinica Wels

Prof. Ramadani, de origine albanez, a precizat că a absolvit Facultatea de Medicină în România în anul 1987 şi din 1997 a început o colaborare cu o clinică din Timişoara, apoi, după câţiva ani şi cu Clinica de Ortopedie şi Traumatologie din cadrul Spitalului Universitar “Sf. Spiridon” din Iaşi.

El a spus că la Iaşi sunt organizate cursuri de excelenţă în chirurgia piciorului, la care conferenţiază cei mai renumiţi chirurgi ortopezi din SUA şi din Europa. Conform spuselor sale, spitalul Wels este „unul dintre cele mai frumoase şi mai bine dotate din Europa şi numărul patru din toată lumea, cu un circuit de vreo 340 de milioane de euro pe an”, unde se fac circa 6.800 de operaţii de traumatologie şi ortopedie anual.

La rândul său, managerul Vasile Rîmbu a declarat că „un parteneriat cu această clinică ne-ar prinde foarte bine” şi că „există această perspectivă”, după ce profesorul Ramadani va prelua funcţia de director medical. ”Au un centru de referinţă în ortopedie şi traumatologie, au şi alte specialităţi în care performează, inclusiv cardiologia, care este la cel mai înalt nivel din Austria. Ortopedia şi traumatologia, pe care noi le vrem foarte dezvoltate la Suceava, ar avea de beneficiat dintr-un asemenea parteneriat”, a spus managerul Rîmbu.

Următorul obiectiv este chirurgia bazinului

De asemenea, un domeniu care se poate dezvolta este chirurgia bazinului, care la această oră nu se face la Suceava, deşi judeţul este pe primul loc, la nivel naţional, la numărul de accidente rutiere.

„Dorinţa mea pentru viitor ar fi, având aici un spital foarte frumos şi bine dotat, să nu se mai transporte pacienţii cu leziuni la bazin în altă parte. Bazinul este foarte, foarte dificil de operat, în Austria sunt numai trei centre şi unul este la noi. Încercăm să începem şi aici, doctorii sunt tineri şi pot învăţa, am văzut azi multe cazuri pe care ei le-au operat foarte bine. Aici sunt resurse, sunt posibilităţi şi colegi tineri care vor să înveţe. Cred că viitorul, cu sprijin maxim de la mine, va fi să se înceapă şi chirurgia de bazin, care este cea mai grea”, a spus prof. Ramadani.

El a mai spus că anii pe care i-a petrecut în România la studii au însemnat foarte mult şi de aceea se implică în sprijinirea medicilor de aici.

„Îmi place foarte mult să fac aicea ceva pentru că ceea ce am devenit eu astăzi se datorează numai acestei ţări, România, pentru că am fost absolvent din România. Din septembrie, dacă se va întâmpla să am această funcţie, se uşurează multe lucruri. Atunci o să facem actele oficial şi va fi un sprijin mult mai serios şi cu obligaţii. Sunt multe lucruri care se pot aduce aici, de la know how, oameni, dotări şi colaborări reciproce”, a afirmat medicul austriac.

La rândul său, medicul ortoped ieşean Dan Cionca, de la Spitalul Universitar “Sf. Spiridon” Iaşi, a declarat că la Iaşi a început colaborarea cu prof. dr. Florin Ramadani în urmă cu câţiva ani, iar chirurgia artroscopică a genunchiului şi a gleznei şi chirurgia ligamentară au intrat în portofoliul Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie datorită profesorului austriac.

„Încercăm să captăm în portofoliul chirurgical al clinicii noastre noi perspective şi suntem încântaţi să-i încurajăm pe dr. Bandac şi colegii tineri de aici să continue activitatea”, a spus dr. Cionca, adăugând că intervenţiile în chirurgia gleznei au început să fie efectuate la Iaşi din anul 2017, iar Iaşiul este unul dintre puţinele centre din ţară în care se fac intervenţii artroscopice pe gleznă, profesorul Florin Ramadani fiind promotorul acestei tehnici chirurgicale în Iaşi.

“Îi datorăm debutul activităţii din acest punct de vedere, iar cursurile de chirurgia piciorului, gleznei, organizate la Iaşi, aflate deja la a treia ediţie, au beneficiat de suportul lui activ. Datorită domnului profesor am avut oportunitatea de a primi invitaţi din SUA, din Germania, specialişti ai chirurgiei gleznei şi piciorului, care au stabilit nişte repere foarte importante în activitatea noastră”, a mai spus dr. Cionca.