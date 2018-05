Proteste

Infirmierele din Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, adică aproximativ 500 de persoane, conform propriilor lor estimări, ameninţă cu demisia în bloc dacă nu li se rezolvă revendicările salariale.

La greva de avertisment de două ore, organizată ieri la spital, una dintre infirmierele participante la protest, Gabriela Agachi, a declarat că este „în asentimentul tuturor colegelor” în ceea ce priveşte o demisie în bloc.

„Cred că toate colegele mele sunt în asentimentul meu, cred că o să demisionăm în bloc. Dacă acest spital funcţionează fără noi şi nu are nevoie de noi, ca infirmiere, ca îngrijitoare, de ce nu? Să lucreze aceia care au salarii exorbitante. Ni se spune că suntem o echipă, dar dacă numai cei mari mănâncă şi au datorii şi noi nu valorăm nimic, de ce să nu demisionăm în bloc? Nu ştiu dacă vreo colegă de-a mea poate să spună că este mulţumită cu salariul pe care îl ia acuma. Lucrăm cu personal foarte puţin, suntem întinse la maxim, noi n-am spus niciodată că nu muncim”, a afirmat Gabriela Agachi, nemulţumită că „salariile s-au mărit la toate categoriile, din toate spitalele, numai nouă nu”. Ea a spus că o infirmieră are un câştig net de 2.100 lei şi că prin modificarea regulamentului de sporuri, au pierdut în jur de 200 de lei la salariu. ”Cu 200 de lei plăteam o rată la o bancă. Am 2.100 de lei, după 35 de ani de serviciu. Lucrez în blocul operator, unde riscurile sunt destul de mari”, a declarat infirmiera.

Întrebată care ar fi suma pe care o apreciază ca fiind corectă în raport cu munca depusă şi calificare, după o scurtă consultare cu celelalte colege a răspuns: minimum 3.500 de lei net.

Deşi, conform site-ului spitalului, şi la această oră sunt secţii ale unităţii medicale unde infirmierele au astfel de câştiguri şi chiar mai mari, liderul sindical Romică Balan a afirmat că este vorba, eventual, de venituri brute şi că o infirmieră, în momentul de faţă, are între 1.400-2.300 de lei net. „Noi avem fluturaşii şi asta e cel mai concret şi cel mai pragmatic. Ăia (n.r. sumele de pe site) nu sunt banii cu care omul pleacă acasă”, a declarat Romică Balan, arătând un fluturaş de salariu al unei infirmiere, care în martie a câştigat un salariu net („în mână”) de 2.637 de lei. El apreciază că este echitabil ca întreg personalul, nu doar medicii şi asistenţii medicali, să beneficieze de majorări salariale.

Rîmbu: Spitalul de Urgenţă Suceava a acordat sporuri la maximum pentru 19 din cele 26 de secţii

De cealaltă parte, managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a primit cu detaşare ameninţarea cu demisia în bloc a infirmierelor, dacă nu sunt satisfăcute revendicările sindicale. „Frica mea în această privinţă este minimă pentru că mobilizăm imediat noi concursuri şi vă asigur că vor fi amatori pentru aceste salarii, pe care le găsim în orice sursă de informaţii, inclusiv pe site-ul spitalului”.

Managerul a precizat că veniturile angajaţilor publicate pe site sunt cele din care s-au reţinut contribuţiile de 25% pentru pensii şi 10% pentru sănătate, dar fără reţinerea impozitului pe salariu, de 10%. „Cine vrea să ştie câţi bani îi intră efectiv angajatului pe card, să scadă impozitul de 10% la sumele publicate pe site. Drepturile salariale înseamnă şi contribuţia pentru pensia fiecăruia, de 25%, şi pentru asigurarea de sănătate, de 10%, iar impozit pe salariu plăteşte orice angajat din România. Aceştia sunt tot bani, pe care îi plătim pentru fiecare salariat”, a subliniat Rîmbu, arătând că în aprilie au fost şi câştiguri nete de peste 3.800 de lei la brancardieri şi de peste 5.700 lei la autopsieri.

„Nu ştiu cine şi de ce protestează pentru că Spitalul de Urgenţă Suceava a acordat sporuri la maximum pentru 19 din cele 26 de secţii. Probabil că sunt anumite nemulţumiri şi astea justificate din partea secţiilor care au avut sporuri de 100% şi acum au primit maximum de 85% şi vorbesc despre personalul care n-a beneficiat de majorări salariale. La medici şi asistente, majorarea salariilor a acoperit eventuala diferenţă de spor. Personalul auxiliar, de la infirmiere în jos, a primit maximum cât prevede regulamentul de sporuri”, a declarat managerul Spitalului de Urgenţă Suceava.

El a ţinut să sublinieze că, în afara medicilor, celelalte categorii de personal au aceeaşi calificare, aceleaşi atribuţii în fişa postului, astfel încât apreciază ca foarte mare diferenţa între sporuri pentru condiţii deosebite, respectiv între cele 19 secţii care au sporul maxim de 15% „şi cele care manifestă pe alocuri nemulţumiri”, de cel puţin 55% şi chiar 85%.

Rîmbu a făcut apel la raţiune, arătând că „obiectul de activitate al spitalului este asigurarea asistenţei medicale” şi trebuie ca bugetul unităţii medicale să acopere şi cheltuielile cu întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea spitalului. După majorări, cheltuielile salariale se apropie de 70%, înregistrând o creştere de 15-20% în ultimii ani. În opinia lui, ar fi utilă adoptarea unor indicatori de performanţă pentru toţi medicii, nu doar pentru şefii de secţie, şi pentru personalul mediu şi auxiliar, „să-i departajăm oarecum în câştiguri”. Totodată, a recomandat angajaţilor „optimizarea cheltuielilor cu materialele sanitare, medicamentele, investigaţiile şi analizele” şi implicarea în activitatea din ambulatoriul integrat, care contribuie la majorarea veniturilor proprii. „Astfel, ne creăm rezerva pentru a acorda sporurile la maximum, aşa cum le-am acordat în ultimii 9 ani”, a mai spus Vasile Rîmbu.

Greva de avertisment nu a afectat pacienţii internaţi în spital

Reamintim că membri ai Sindicatului Sanitas Suceava şi reprezentanţi ai Sindicatului Solidaritatea Sanitară au participat, ieri, de la ora 9.00 la 11.00, la o grevă de avertisment cu pichetarea unităţilor spitaliceşti, fără afectarea pacienţilor internaţi în spitale.

Liderul judeţean al Sanitas Suceava, asistent medical Romică Balan, a declarat că nemulţumirile sindicaliştilor pornesc de la faptul că au beneficiat de creşteri salariale începând cu data de 1 martie 2018 doar medicii şi asistenţii medicali, arătând că pentru alte categorii de personal nu au fost majorări salariale, precum personalul TESA, personalul de îngrijire, infirmiere, îngrijitoare, brancardierii sau farmaciştii şi biochimiştii.

Balan a explicat că prin noul regulament de sporuri aproximativ 10 la sută din personalul angajat în unităţile sanitare a pierdut bani la salariu. El a exemplificat cu venitul unui liftier, care a scăzut de la 2.100 de lei la 1.400-1.500 de lei.

Pe durata grevei, a fost menţinută activitatea de acordare a asistenţei medicale de urgenţă, iar pacienţii spitalelor care erau programaţi pentru intervenţii chirurgicale, investigaţii medicale sau pentru tratament la ore fixe nu au avut de suferit în urma acţiunii de protest. Doar pacienţii cronici „au fost puşi în aşteptare” în intervalul orar 9.00-11.00, potrivit liderului sindical.

El a mai spus că, dacă la întâlnirea de astăzi, dintre reprezentanţii Sanitas şi premierul României, revendicările sindicaliştilor nu vor fi soluţionate, în data de 11 mai va fi declanşată greva generală în sistemul sanitar.

Reamintim că revendicările Federaţiei SANITAS vizează modificarea legii salarizării, în sensul eliminării plafonului de 30 la sută, pe ordonator principal de credite, care limitează acordarea sporurilor din noul regulament, creşteri salariale pentru tot personalul din sistemul sanitar, precum şi negocierea şi semnarea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de Sănătate.