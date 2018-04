Răspuns

Familia fetiţei în vârstă de 8 ani care are nevoie de transplant de plămâni, Ileana Micuţaru, din localitatea Poiana Micului, trebuie să caute o altă clinică decât AKH din Viena pentru intervenţia chirurgicală deoarece spitalul austriac a anulat transplantul programat pentru acest an. Ileana suferă de fibroză chistică (mucoviscidoză), are nevoie de transplant de plămâni şi anul trecut Clinica AKH din Viena a acceptat să efectueze operaţia în 2018. Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică Suceava, urma să deconteze costul operaţiei şi transportul copilului, care se ridică la aproximativ 120.000 de euro. Pentru acoperirea celorlalte cheltuieli (transportul şi cazarea mamei, investigaţii suplimentare etc.), familia a apelat la ajutorul celor din jur.

De la începutul acestui an, familia Micuţaru a aşteptat în fiecare zi să fie anunţată data la care fetiţa este programată pentru transplant. În locul scrisorii aşteptate a venit însă alta, la începutul acestei luni, prin care reprezentanţii clinicii anunţă DSP că posibilităţile de a accepta pacienţi pentru transplant de plămâni din ţări care nu fac parte din fundaţia internaţională Eurotransplant („non-Eurotransplant”) „s-au modificat semnificativ în ultimul an”.

”Eurotransplant as well as our own management board have taken a very negative attitude towards acceptance from patients from abroad and we therefore are not allowed anymore to accept patients for lung lungtransplantation from abroad” (Eurotransplant şi propriul nostru consiliu de administraţie au luat o atitudine foarte negativă cu privire la acceptarea pacienţilor din străinătate) şi ca atare clinicii nu i se mai permite să accepte pacienţi din străinătate pentru transplant de plămâni, se arată în răspunsul clinicii AKH către DSP.

Situaţii similare au fost în martie 2016 şi martie 2017

Surse din Ministerul Sănătăţii ne-au declarat că o explicaţie ar putea fi scăderea drastică a numărului de donatori de organe din România, în urma scandalurilor din ultimii doi ani, legate de activitatea de transplant. Oricum eram pe penultimul loc la donarea de organe în Uniunea Europeană, cu 6,5 donatori la 1 milion de locuitori, în anul 2016, iar de atunci situaţia nu s-a îmbunătăţit. Pe primul loc în Europa şi în lume se află Spania, cu 43 de donatori la 1 milion de locuitor anual, urmată de Croaţia şi alte ţări europene.

În ţara noastră nu există spitale şi specialişti care să efectueze transplant pulmonar la copii. Cazurile erau rezolvate în Austria, la Clinica AKH, însă colaborarea a fost cu sincope. Atât în 2016, cât şi în 2017, Eurotransplant le-a interzis medicilor austrieci să mai trateze români deoarece ţara noastră nu donează, la rândul ei. Statul român a tot încheiat acorduri cu Eurotransplant, dar au funcţionat limitat.

În martie 2016, directorul programului de transplant de la AKH Viena, prof. dr. Walter Klepetko, a venit în România şi a vorbit despre „eforturile extraordinare” făcute pentru a ajunge la un acord, ”atât din partea Eurotransplant, a Ministerului Sănătăţii din România, cât şi a clinicii AKH”. ”Vom putea opera 5-6 pacienţi, dar nu vom putea satisface cererea mare din România. România trebuie să îşi dezvolte propriul sistem de transplant”, declara prof. dr. Klepetko.

El şi prof. dr. Bruno Meiser, preşedintele Eurotransplant, au semnat atunci cu Agenţia Naţională de Transplant (ANT) o scrisoare de intenţie, care în septembrie 2016 a fost prelungită pentru încă 6 luni.

La 31 martie 2017 efectele scrisorii de intenţie s-au încheiat, iar AKH Viena a notificat Ministerul Sănătăţii, ANT şi pacienţii de încheierea cooperării cu pacienţii români pentru efectuarea transplantului pulmonar.

Pentru Ileana explicaţiile instituţiilor n-au nici un sens

În noiembrie 2017, ministrul Sănătăţii de atunci, Florian Bodog, anunţa că „în acest an, pentru prima dată în istoria Ministerului Sănătăţii, s-a semnat acordul cu Eurotransplant pe o perioadă nelimitată. Acest acord oferă soluţiile de rezolvare a problemelor pentru pacienţii cu transplant pulmonar care sunt mai puţini”.

„Perioada nelimitată” a durat până în martie 2018, când Eurotransplant şi conducerea AKH au interzis din nou transplantul pentru pacienţii din România.

Eurotransplant este o organizaţie non-profit internaţională responsabilă cu încurajarea şi coordonarea transplantărilor de organe în Austria, Belgia, Croaţia, Germania, Ungaria, Luxemburg, Ţările de Jos şi Slovenia.

Toate clinicile de transplantare, laboratoarele şi spitalele implicate în transplantări din ţările membre în care au loc donaţii de organe sunt incluse în programul de schimb. Eurotransplant ajută la coordonarea dintre aceste instituţii cu scopul de a face mai eficientă distribuirea şi alocarea organelor donate.

Pentru Ileana, însă, nu are nici o importanţă cine şi ce coordonează. Pentru ea contează că atunci când e ceaţă, plouă sau e frig, respiră cu dificultate pentru că plămânii mici îmbâcsiţi cu secreţii îngroşate din cauza bolii nu-i pot da tot aerul de care are nevoie. Copila suferă de mucoviscidoză, o boală genetică ce îi afectează plămânii, pancreasul, intestinele şi ficatul şi trimestrial are nevoie de tratament în spital. Transplantul de plămâni i-ar prelungi speranţa de viaţă cu 20 de ani, dar intervenţia nu este una uşoară şi cel mai mare risc ar fi ca organismul copilului să respingă plămânii străini.