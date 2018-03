Rezultate

Fetiță în vârstă de 7 ani, cu epilepsie, care a fost trimisă de Spitalul de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava la clinica parteneră Knapschaftskrankenhaus Ruhr - Epileptology Bochum, din Germania, pentru investigații suplimentare și tratament, nu poate fi tratată chirurgical. Copilul, care a ajuns luna trecută la Urgență cu crize severe, a fost însoțit în Germania de dr. Anna Miron, coordonatorul Centrului de Epilepsie “Nord-Est Carpatic” din cadrul Spitalului de Urgență Suceava.

La revenirea în țară, dr. Miron a declarat că, pe lângă leziunea epileptogenă identificată la Suceava, la RMN 1,5 Tesla, investigațiile efectuate în Germania la RMN cu rezoluție 3 Tesla cu angiografie au depistat încă două focare de epilepsie, amplasate în ambele emisfere cerebrale, iar după monitorizarea de lungă durată și procesarea matematică a informațiilor din investigațiile de mare precizie a fost descoperită și o a patra leziune epileptogenă. Localizarea bilaterală a leziunilor a determinat echipa medicală să scoată din calcul varianta unei intervenții chirurgicale ca metodă de tratament. ”Nu putem opera pe ambele emisfere cerebrale, riscul de a rămâne cu handicap sever sau chiar risc vital este inacceptabil. S-a găsit o schemă terapeutică potrivită pentru a stopa crizele și va rămâne în evidența centrului nostru de epilepsie pentru monitorizare”, a declarat, luni, dr. Anna Miron.

Tratamentul cu medicație antiepileptică pe care îl urmează copilul este cel prescris de medic la preluarea pacientei, luna trecută, și a fost păstrat și de medicii din Germania. Acum fetița este bine, nu mai are crize și nici hemipareza cu care s-a internat, este stabilă psihic și fără tulburări de comportament. „Mama spune că nu a fost niciodată așa de bine. Deocamdată, copilul are un ușor retard și abia la următoarea evaluare neuropsihiatrică se va putea vedea dacă retardul persistă sau dacă are achiziții noi”, a mai spus dr. Miron.

O bioterapeută i-a prescris copilului stimulente nutritive, în locul medicației antiepileptice

Reamintim că această fetiță a ajuns, luna trecută, în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență din Suceava cu 15 crize de epilepsie pe zi și cu pareză pe partea dreaptă. A fost diagnosticată cu epilepsie în două centre universitare din țară, la vârsta de 5 ani, însă tratamentul medicamentos primit nu a dat rezultatul scontat. Copilul a continuat să prezinte crize și declin cognitiv și comportamental. În disperare de cauză, mama s-a adresat unui bioterapeut, care fără să aibă nici o competență în epileptologie, a intervenit în tratament. I-a spus mamei că îi face copilului „un fel de RMN” și a recomandat scoaterea tratamentului antiepileptic. A prescris în loc Omega 3 și un hepatoprotector, spunându-i mamei că este un tratament antiepileptic natural. Mama a scos medicația și copilul a început să prezinte crize convulsive, câte 10-15 pe zi, cu generalizare.

După înlocuirea tratamentului specific cu suplimente nutritive, mama a mai stat trei zile acasă cu copilul, după care, disperată, a mers la un medic specialist în policlinică, de unde a fost trimisă de urgență în UPU și a fost internată cu fetița în Centrul de Epilepsie al spitalului.

La prima intervenție, crizele n-au încetat, din cauza acestora medicii fiind în imposibilitatea de a efectua o explorare RMN. Abia a doua zi au cedat crizele și medicii au reușit să facă explorarea, depistând cu precizie primul focar epileptogen, în aria vorbirii din creier. Din acest motiv a fost nevoie de teste supraselective, efectuate de o echipă complexă, de care spitalul sucevean nu dispune deocamdată.

Menționăm că bioterapeuta, care profesează la un centrul de testare și întreținere corporală prin masaj, reflexoterapie și biorezonanță din municipiul Suceava, ne-a declarat că ”fetița este diagnosticată greșit cu epilepsie” și a negat că i-a recomandat mamei renunțarea completă la medicație și înlocuirea cu suplimente nutritive. ”Eu sunt fitoterapeut și i-am recomandat să scoată treptat medicația, să-i dea jumătate de doză dimineața și jumătate seara. Mama a întrerupt tratamentul peste cuvântul meu, în luna ianuarie. Eu nu am fost de acord cu întreruperea totală. Fetița a fost diagnosticată cu epilepsie, un diagnostic total greșit”, a declarat bioterapeuta. Ceea ce a condus-o la această concluzie au fost „testările pe biorezonanță rusă”, efectuate de ea.