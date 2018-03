Reușită

Un copil în vârstă de 9 ani, din Republica Moldova, care suferea de o formă rară de epilepsie, a fost diagnosticat de dr. Anna Miron, de la Centrul de Epilepsie al Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava și, datorită ei, a fost tratat la Clinica Knapschaftskrankenhaus Ruhr - Epileptology Bochum, din Germania, cu care spitalul sucevean are un parteneriat.

Eduard a început să aibă primele accese de râs forțat după ce a împlinit doi ani, după cum ne-a spus, ieri, mama lui, Tatiana Lițcan. „La început făcea crize de râs rar, la 2-3 luni. Nu înțelegeam de ce face asta, dar nu le-am dat prea mare importanță. De pe la 6 ani, crizele au început să fie însoțite de dureri de piept, i se înroșeau ochii, lăcrima și după acces se simțea foarte obosit. Alteori se încorda, râdea în hohote, apoi se liniștea, fiind foarte obosit. Ajunsese la 24 de crize pe zi”, ne-a povestit Tatiana. Era în 2015.

A mers la mai mulți medici, dar nu a primit nici un răspuns satisfăcător.

De pe o pagină de socializare deschisă de un pediatru din Chișinău pentru mame a aflat despre medicul neurolog Anna Miron, care la acea vreme lucra la clinica din Germania și uneori acorda consultații și la Chișinău. „Am ținut morțiș să merg la dânsa, să consulte copilul”, ne-a spus Tatiana.

”L-am diagnosticat cu criză gelastică - crize cu aspect de zâmbet sau râs forțat, care sunt provocate de o tumoră benignă numită hamartom hipotalamic. L-am trimis la RMN, a făcut la rezoluție de 1 Tesla și nu s-a depistat leziunea. Știam că trebuie să fie acolo și l-am trimis la RMN de 3 Tesla, cu cea mai <prietenoasă> rezoluție pentru epileptologie și l-a descris fără patologie. Am solicitat CD-ul de la RMN și am descoperit leziunea. Era extrem de mică, greu vizibilă, dar era acolo. Am apelat la a doua opinie la clinica din Germania și am primit confirmarea: era această formă rară de epilepsie, care apare una la un milion de cazuri”, a declarat dr. Miron.

Eduard: ”Vreau să fiu pompier, să salvez oameni”

Boala era rezistentă la tratamentul medicamentos, dar eligibilă pentru chirurgia epilepsiei. Eduard a fost acceptat pentru intervenția chirurgicală la clinica din Bochum. În urma unei campanii umanitare, familia a strâns cei 20.000 de euro de care a avut nevoie și în noiembrie 2016 focarul de epilepsie din creierul lui Eduard a fost inactivat prin termocoagulare prin radiofrecvență. Adică, după cum a explicat dr. Miron, după localizarea cu precizie a focarului, pacientului i-au fost introduși în creier trei elecrozi, printr-un orificiu cu diametrul de 1 cm, și focarul a fost coagulat 60 de secunde la 80 grade Celsius. După trei zile, Eduard a fost externat și a început procesul de „dezvățare” a creierului să mai producă accese de râs.

„După un an și jumătate de la intervenție, Eduard a revenit acum în centrul nostru (n.r. Centrul de Epilepsie “Nord-Est Carpatic” de la spitalul din Suceava, satelit al Clinicii Knapschaftskrankenhaus Ruhr - Epileptology Bochum) pentru monitorizare. La epilepsie, creierul învață să convulsioneze și acum trebuie să-l dezvățăm. Face tratament antiepileptic în continuare, cu un singur medicament, care nu-l afectează cognitiv, în achizițiile școlare sau în comportamentul de zi cu zi. Peste un an îl evaluăm din nou și vedem dacă păstrăm tratamentul”, a mai spus dr. Anna Miron.

„Mi-a scos-o Dumnezeu în cale pe doamna doctor Anna. Și profesorul din Germania mi-a spus că am avut mare noroc că am dat de dânsa”, a afirmat Tatiana Lițcan. Speră ca, în urma tratamentului, creierul unicului ei fiu să "uite" cum se provoacă accesele de epilepsie, să nu mai aibă nevoie de medicație și să-și împlinească visurile. ”Vreau să fiu pompier, să salvez oameni”, ne-a spus Eduard, iar mama lui are convingerea că așa va fi.