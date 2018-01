Atenţie la bolile de sezon!

Alternanţa vreme caldă-vreme rece care a marcat iarna acestui an permite o circulaţie mai intensă a virusurilor gripale, care are drept consecinţă creşterea numărului de afecţiuni respiratorii. Primul caz de gripă cu virus de tip AH1 şi al doilea caz de gripă confirmat prin analize de laborator, înregistrat în acest sezon rece, a fost al unei femei în vârstă de 62 de ani. Directorul adjunct al DSP Suceava, dr. Cătălina Zorescu, a declarat ieri că pacienta în cauză a avut nevoie de îngrijiri medicale de terapie intensivă, dar sub tratament situaţia s-a ameliorat şi în prezent starea ei de sănătate este bună.

Virusul gripal AH1 este cel care conţine gene de la viruşii gripei porcine, aviare şi umane. Simptomele sunt asemănătoare cu cele ale gripei sezoniere umane: febră, tuse şi secreţii nazale, dureri în gât, dar pot apărea eventual şi alte simptome, cum ar fi: dureri generalizate, în special dureri musculare, dureri de cap, frisoane, oboseală, vomă sau diaree (care nu sunt caracteristice gripei, dar au fost raportate în unele din recentele cazuri de gripă cu acest virus). În anumite cazuri, este posibilă apariţia unor complicaţii grave chiar şi la persoane sănătoase infectate cu acest tip de virus.

Primul caz de gripă confirmat de laborator, în judeţul Suceava, în 2018, a fost cu virus de tip B (gripa sezonieră umană) şi s-a înregistrat la o persoană în vârstă de 74 de ani. Aceasta a necesitat, de asemenea, îngrijiri de terapie intensivă.

Potrivit adjunctului DSP, chiar dacă în judeţ a început să crească uşor numărul de cazuri de gripă diagnosticate clinic, nu se poate vorbi de o epidemie de gripă.

Igiena, evitarea aglomeraţiilor şi vaccinarea - mijloace de prevenire a îmbolnăvirilor

Deoarece gripa se transmite de la om la om atât pe cale aeriană (vorbit, strănut, tuse), cât şi prin contactul direct cu bolnavul sau diferitele obiecte personale ale bolnavului, contaminate cu secreţiile sale nazofaringiene, pentru a se evita îmbolnăvirea, specialiştii recomandă respectarea următoarelor măsuri: nasul şi gura vor fi acoperite cu batista personală în timpul strănutului sau al tuşitului; batistele personale nu se împrumută; mâna nu va fi dusă la ochi sau la gură decât după ce a fost spălată cu apă şi săpun; evitarea pe cât posibil a aglomeraţiilor; evitarea contactului apropiat cu persoane care prezintă semne clinice evidente de afecţiuni acute respiratorii (febră, tuse, strănut, ochii congestionaţi etc.).

Persoanele care prezintă simptome asemănătoare gripei se vor izola de restul familiei şi se vor prezenta la medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. Pe lângă măsurile generale de prevenţie, medicii recomandă în continuare vaccinarea antigripală.

“Probabil că circulaţia virusurilor gripale se va intensifica în perioada următoare, de aceea revenim cu recomandarea ca persoanele aflate în categoria grupelor de risc la îmbolnăvire să se vaccineze antigripal”, a precizat dr. Zorescu.

De la debutul campaniei de vaccinare antigripală şi până în cursul săptămânii trecute, peste 17.000 de suceveni s-au vaccinat împotriva gripei.