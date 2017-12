Ileana are doar 7 ani și are nevoie de plămâni noi

Strângere de fonduri

O fetiţă în vârstă de 7 ani şi 5 luni, Ileana Micuţaru, din localitatea Poiana Micului, suferă de fibroză chistică (mucoviscidoză) şi are nevoie de transplant de plămâni, intervenţie care trebuie efectuată la o clinică din străinătate. Spitalul AKH din Viena a acceptat să efectueze transplantul în 2018, iar Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică Suceava, va deconta costul operaţiei şi transportul copilului, care se ridică la aproximativ 120.000 de euro. Analizele preliminare, transportul mamei şi cazarea acesteia pe durata spitalizării Ilenei nu sunt acoperite de stat şi familia Micuţaru nu-şi permite aceste cheltuieli, astfel încât este nevoită să facă apel la toţi cei care pot ajuta la salvarea fetiţei.

Ileana este în clasa I şi este fascinată de construcţia de case din piese LEGO. Are o prietenă bună, Miruna, cu care merge la şcoală şi care o ajută să recupereze din lecţiile întrerupte de lungile perioade de spitalizare. Când e ceaţă, plouă sau e frig, Ileana respiră cu dificultate, plămânii mici îmbâcsiţi cu secreţii îngroşate din cauza bolii nu-i pot da tot aerul de care are nevoie. Atunci rămâne acasă, sub atenta supraveghere a părinţilor.

Probleme respiratorii are de la 24 de zile, ne spune mama ei, şi după un an de investigaţii şi analize a primit diagnosticul: mucoviscidoză, o boală genetică ce îi afectează plămânii, pancreasul, intestinele şi ficatul. În primul an după diagnostic, avea nevoie de spitalizare şi tratament în fiecare lună. Din al doilea an, a mers la spital tot la două luni, iar acum vine trimestrial.

Transplantul este recomandat doar persoanelor cu afecţiuni severe ale plămânilor

Ieri, Ileana tocmai a încheiat o nouă repriză de spitalizare. Pediatrul care s-a ocupat de ea în Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava este dr. Elena Tătăranu. Medicul a afirmat că problema majoră cu care se confruntă aceşti pacienţi este cea a infecţiilor respiratorii repetate. ”Transplantul de plămâni îi prelungeşte speranţa de viaţă cu 20 de ani. Este o boală cronică, la care nu există decât tratament de susţinere. Fără transplant poate trăi maximum până la 30 de ani”, a explicat dr. Tătăranu.

Directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, dr. Cătălina Zorescu, ne-a declarat ieri că Ileana este singurul pacient din judeţ, dintre cei aproximativ 10 cu fibroză chistică, declarat eligibil pentru transplant pulmonar. Majoritatea celorlalţi pacienţi sunt adulţi şi nu au recomandare pentru această formă de tratament. Potrivit specialiştilor, transplantul de plămâni este recomandat în general doar persoanelor care prezintă afecţiuni severe ale plămânilor, deoarece riscurile supunerii la o operaţie de genul acesta pot fi mai mari decât beneficiile. Cel mai mare risc este ca organismul copilului să respingă plămânii străini.

”Toate documentele au fost trimise la AKH şi suntem în contact permanent cu şeful Agenţiei Naţionale de Transplant, cu domnul profesor Radu Deac. Am derulat cu fetiţa un program pentru înlăturarea factorilor care nu permit transplantul (tratamentul cariilor dentare, al hipocalcemiei etc.) şi rezultatele investigaţiilor au fost trimise tot timpul la prof. Deac. Sperăm ca familia să reuşească să strângă banii de care mai au nevoie”, a mai spus dr. Zorescu.

Mama Ilenei, Dispina, ne-a declarat că până acum a primit donaţii de aproximativ 20.000 de lei şi că îi roagă pe toţi cei care pot s-o ajute, s-o sprijine să-şi salveze copilul. Conturile pentru Ileana sunt: RO 77 BRDE 340SV65689873400 (euro) şi RO 91 BRDE 340SV65754583400 (lei), pe numele Micuţaru Dispina.