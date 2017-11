Rezultat

Sucevenii au stat ieri la rând pentru a se testa gratuit în vederea depistării hepatitei C, prin campania derulată de Societatea de Boli Infecţioase şi HIV-SIDA şi Asociaţia SOS Drepturile Pacienţilor. La sfârșitul zilei, numărul celor testaţi a ajuns la 318 persoane, iar 17 dintre acestea au fost depistate ca fiind pozitive la hepatită C. Procentual, asta înseamnă 5% dintre cei testaţi, peste media înregistrată în celelalte orașe din ţară, în care s-a derulat până acum campania. Managerul Institutului de Boli Infecţioase “Matei Balş” din Bucureşti, prof.univ.dr. Adrian Streinu-Cercel, care a participat, ieri, la acţiunea de la Suceava, a declarat că la Bucureşti, Iaşi şi Bacău s-a constatat că aproximativ 3,5 la sută dintre persoanele verificate au fost pozitive la testarea preliminară. Dr. Streinu-Cercel a spus că depistarea precoce a infecţiei cu virus hepatitic C este foarte importată pentru că în prezent există scheme terapeutice “foarte potente”, care vindecă această infecţie în proporţie de peste 98-99 la sută, iar campania de testare gratuită de depistare a hepatitei C vine în ajutorul persoanelor care nu ştiu că au această boală, ştiut fiind că infecţia cu virus hepatitic C este “mută”.

Medicul a precizat că în România s-au făcut „progrese extraordinare” în terapia hepatitei C: numărul pacienţilor care au acces la terapie a crescut de la 6.000 în anul 2016, la peste 12.000 în acest an. De asemenea, în 2016 peste 5.700 de oameni s-au vindecat în proporţie de 99,32%, a subliniat dr. Streinu-Cercel.

El a spus că testul rapid de depistare a hepatitei C este unul sigur și că această campanie se adresează în principal persoanelor peste 65 de ani, contaminate înainte de 1989. ”Populaţia peste 65 de ani este cea mai afectată”, a spus medicul. Pentru populaţia activă, care nu poate veni la testările organizate în intervalul 9.00-16.00 în timpul săptămânii, există posibilitatea testărilor de weekend, în reţeaua de farmacii Catena. ”Dacă va fi necesar, putem relua această campanie stradală”, a precizat dr. Streinu-Cercel. O altă componentă a campaniei se derulează în spitale şi se adresează întregului personal al acestor unităţi spitaliceşti.

După statistici, incidenţa hepatitei C în judeţ este între 2 și 7%

Universitarul a mai spus că anul trecut a fost întocmită o hartă a incidenţelor potenţiale ale infecţiei cu virus hepatitic C, în judeţul Suceava incidenţa circulaţiei virusului hepatitic C fiind cuprinsă între 2 şi 7%, mai redusă decât în judeţul Botoşani, unde este de peste 8%.

Prezent la campanie, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a mulţumit profesorului universitar Adrian Streinu-Cercel că “nu a ocolit Suceava” cu testare gratuită stradală și și-a oferit susţinerea și pentru alte acţiuni similare.

“Am venit să sprijin campania stradală pentru depistarea acestui virus care creează, din păcate, multor oameni probleme. Faptul că astăzi hepatita C are rezolvare e un lucru extraordinar”, a spus Flutur, care s-a arătat foarte interesat de rezultatele acestei acţiuni derulate pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei din judeţ.

În evidenţele secţiei de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava sunt 2.350 de pacienţi cu hepatită C, iar pe secţie sunt urmăriţi, lunar, peste 600 de pacienţi. Din momentul diagnosticării pacienţii beneficiază de posibilitatea apelării la schema terapeutică necesară fie în cadrul secţiei, în cadrul programului naţional, fie sunt trimişi în centrul regional de la Iaşi pentru apelarea la noile tratamente moleculare. De la apariţia acestora, au beneficiat de această terapie între 100 şi 150 de pacienţi.

Mai precizăm că testele din salivă pentru depistarea hepatitei C sunt comode, fără înţepătură, fără sânge și fără durere, iar rezultatul este aflat în 20 de minute.