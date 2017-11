Procent bun

Cea mai bună acoperire vaccinală în judeţul Suceava se înregistrează la copiii până la 1 an, peste 95%. Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava, dr. Cătălina Zorescu, a declarat ieri, în conferinţă de presă, că un număr foarte mic de părinţi refuză vaccinarea copiilor în maternitate şi până la 1 an, acest fenomen apărând după această vârstă. ”Este un fapt inexplicabil pentru că după 1 an se face rapel la vaccin”, a spus dr. Zorescu.

Campania de vaccinare antirujeolică este apreciată de directorul DSP că decurge bine, procentul copiilor nevaccinaţi scăzând semnificativ. Dr. Zorescu a afirmat că efectele vaccinării se văd în aceea că în judeţul Suceava nu s-au mai înregistrat cazuri de rujeolă din luna iunie.

În cursul lunii august, au fost vaccinaţi antirujeolic aproximativ 4.000 de copii, iar în septembrie, 1.900 de copii.

Scăderea ratei de refuz a vaccinării este pusă de directorul DSP Suceava pe mobilizarea personalului medico-sanitar din judeţ, precum şi pe creşterea gradului de conştientizare a părinţilor, care au înţeles importanţa imunizării copiilor lor împotriva rujeolei.

Dr. Zorescu a mai spus că în cursul lunii noiembrie vor fi organizate instruiri cu medicii de familie în privinţa respectării procedurilor privind transportul şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a dozelor de vaccin şi a asigurării lanţului de frig la nivelul cabinetelor medicale.

Medicii de familie sunt obligaţi să anunţe DSP Suceava, în cazul sistării furnizării curentului electric, pentru a fi luate măsuri de preluare a dozelor de vaccin şi de depozitare în condiţii de temperatură conform normelor prevăzute de producător.