Nici un candidat n-a promovat examenul pentru conducerea DSP

Rezultate

Un candidat nu s-a prezentat şi doi au picat proba scrisă, la concursul de ieri, de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiei de director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava. Candidatul Ioan Barbă a obţinut la proba scrisă 56,5 puncte, iar Diana Găşpărel a avut 39,4 puncte, insuficient pentru a promova în etapa următoare, a interviului. Pentru aceasta ar fi trebuit să aibă minimum 70 de puncte. Al treilea candidat la funcţia de director executiv, Marius Cătălin Prisăcaru, nu s-a prezentat.

După afişarea rezultatelor, Ioan Barbă ne-a declarat că, în ciuda eşecurilor înregistrate până acum, în a ocupa o funcţie de conducere la o instituţie publică, nu are de gând să renunţe. ”Cu siguranţă, mă voi înscrie şi la următoarele concursuri. Vreau să merg înainte deoarece consider că am capacitatea şi experienţa necesare pentru a ocupa o funcţie de director executiv”, ne-a declarat Ioan Barbă.

Reamintim că el este absolvent al facultăţilor de drept şi de silvicultură, lucrează la Primăria Bosanci, la Serviciul Urbanism. El a mai candidat la concursul de director la Casa Judeţeană de Pensii şi la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Diana Găşpărel a absolvit facultatea de biologie, a fost comisar-şef al Comisariatului Regional Suceava al Gărzii de Mediu şi acum este şeful sucursalei Suceava a Societăţii Naţionale a Apelor Minerale.

Interimatul la conducerea DSP Suceava, până la ocuparea funcţiei prin concurs, este asigurat în continuare de medicul epidemiolog Cătălina Zorescu.