Sănătate

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor Virale, 28 iulie, este marcată de cinci laboratoare de analize medicale din judeţul Suceava prin testarea pentru virusurile hepatitice B şi C la un preţ accesibil, de 60 de lei pentru ambele teste, a persoanelor interesate să afle dacă sunt contaminate cu aceste virusuri. Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan, a declarat că cele cinci laboratoare – Synevo, Dorna Medical, Biotest, Bethesda şi Alpha Servicii Medicale vor efectua peste 100 de astfel de teste.

Dr. Badrajan a explicat că testarea pentru virusurile hepatitice este o modalitate de a preveni transmiterea infecţiei virale, dar şi de a oferi posibilitatea persoanelor infectate să aibă acces la tratament. În opinia medicului, decidenţii din sistemul sanitar românesc ar trebuie să adopte măsuri pentru depistarea gratuită a hepatitelor virale de tip B şi C, mai ales la grupurile de risc, din care fac parte persoanele care primesc în mod frecvent sânge sau produse de sânge, pacienţii dializaţi sau cei care au suferit un transplant, persoanele aflate în detenţie, persoanele care folosesc droguri administrate intravenos, persoanele care convieţuiesc cu un partener infectat cronic cu virus hepatitic B sau C, persoanele care au parteneri sexuali multipli, copii născuţi din mame infectate cronic cu virus B sau C, angajaţii din serviciile de sănătate sau cei care, prin natura profesiei lor, sunt expuşi la sânge sau produse de sânge, dar şi călătorii care nu au schema de vaccinare completă, atunci când călătoresc într-o zonă endemică pentru virus B sau C.

Pe lângă oferta de testare la preţuri accesibile, Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei va fi marcată şi prin organizarea unor activităţi de informare şi consiliere în Parcul Central din Rădăuţi, prin distribuirea de pliante şi afişe informative prin reţeaua de medicină primară şi prin asistenţii medicali comunitari.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava informează, printr-un comunicat de presă, că autorităţile sanitare, în colaborare cu secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Municipal Rădăuţi şi cu Şcoala Postliceală Sanitară - Centrul de Studii "Ștefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina", din aceeaşi localitate, vor organiza mai multe astfel de activităţi.

Activităţi de consiliere şi informare în Parcul Central din Rădăuţi

Astfel, în data de 2 august 2017, începând cu ora 10,00, va fi organizat un stand informativ în Parcul Central Rădăuţi, unde cetăţenii vor putea beneficia de consiliere, de evaluare a riscului şi recomandări de testare pentru hepatita virală tip C, oferite de medicul primar Angelica Popescu, şeful secţiei Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Municipal din Rădăuţi.

Totodată, elevi ai Şcolii Postliceale Sanitare - Centrul de Studii "Ștefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina" Rădăuţi vor participa la o distribuire stradală a unor postere şi broşuri ce conţin informaţii despre această maladie.

DSP precizează că şi prin reţeaua de medicină primară şi cu sprijinul asistenţilor medicali comunitari din judeţ vor fi distribuite materiale informative cu privire la prevenirea transmiterii infecţiei virale, modalitatea de testare pentru virusurile hepatitice etc.

Potrivit unei statistici realizate de DSP Suceava pentru perioada 2007-2016, numărul cazurilor de hepatite virale a scăzut începând din anul 2007, când au fost raportate 242 de cazuri, până în anul 2013, inclusiv, când au fost raportate 17 cazuri de îmbolnăvire, în timp ce în anul 2014 numărul cazurilor a crescut, fiind înregistrate 447 de cazuri. În 2015 s-a înregistrat o scădere uşoară a numărului de cazuri, fiind raportate 407 cazuri, iar în 2016 s-au înregistrat 59 de cazuri.

Din cele 59 de cazuri, 55 au fost de hepatită virală de tip A şi câte două cazuri de hepatită virală de tip B, respectiv tip C.

O statistică a cazurilor la nivel mondial a fost prezentată de dr. Badrajan şi, conform acesteia, în prezent, în întreaga lume sunt 325 de milioane persoane infectate cu virusul hepatitic B (HBV) sau virusul hepatitic C (HCV), iar marea majoritate a acestor persoane nu au acces la metodele de testare şi la tratament.

“În 2015 au fost testate şi îşi ştiau diagnosticul doar 22 de milioane de persoane (9%) cu infecţie cronică cu HBV şi doar 14 milioane persoane (20%) din cele cu HCV. Mai mult, doar 8 % din cei diagnosticaţi cu infecţie HBV (1,7 milioane persoane) urmau un tratament şi doar 7% din cei diagnosticaţi cu infecţie HVC (1,1 milioane persoane) au început un tratament curativ în anul 2015. Ca urmare, milioane de persoane riscă evoluţia spre suferinţă hepatică cronică şi complicaţiile majore ale acesteia (ciroza hepatică şi carcinomul hepatocelular). Conform datelor OMS, hepatitele virale şi complicaţiile lor au devenit în momentul de faţă lider de morbiditate şi mortalitate în întreaga lume, depăşind bolile cardio-vasculare, patologia oncologică şi chiar mortalitatea prin HIV-SIDA”, a mai spus dr. Irina Badrajan.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor Virale a fost stabilită în data de 28 iulie în memoria medicului american Baruch Samuel Blumberg (28 iulie 1925 - 5 aprilie 2011), care a identificat virusul hepatitei B şi, ulterior, a dezvoltat testul de diagnosticare şi vaccinul împotriva acestei boli.