Îngrijorător

Numărul adulţilor şi copiilor care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava muşcaţi de căpuşe, în ultima lună şi jumătate, depăşeşte 200 de persoane.

Chiar dacă administraţia locală a efectuat o acţiune de dezinsecţie în spaţiile verzi din zona parcurilor şi locurilor de joacă, la UPU se prezintă zilnic, pentru îngrijiri medicale, în medie câte cinci persoane care au fost muşcate de căpuşe, potrivit şefului UPU Suceava, dr. Liviu Cîrlan.

Dr. Cîrlan a declarat că statistica arată că de la 1 mai până ieri numărul cazurilor a ajuns la 217.

Conform evidenţelor UPU, cel mai tânăr pacient a fost un copil sub un an, din Prelipca, adus la Spitalul de Urgenţă Suceava după ce a fost muşcat de o căpuşă în zona frunţii, iar cel mai în vârstă pacient are 100 de ani şi este din Salcea.

Medicul sucevean a spus că astfel de cazuri s-au înregistrat la toate categoriile de vârstă din mediul rural şi urban, muşcăturile de căpuşe fiind localizate în diferite zone ale corpului.

Primele îngrijirile medicale acordate pacienţilor cu muşcături de căpuşe constau în toaleta plăgii şi administrarea vaccinului antitetanos. Ulterior aceştia sunt îndrumaţi către ambulatoriul de Boli Infecţioase pentru continuarea investigaţiilor medicale şi tratament de specialitate.

Medicii recomandă luarea măsurilor de protecţie individuală pentru evitarea muşcăturilor de căpuşe, printre cele mai simple fiind purtarea unor haine în culori deschise şi cu textură mai deasă pentru a putea fi observate mai uşor insectele, şosete lungi în timpul excursiilor în natură, purtarea de încălţăminte închisă, acoperirea capului, inspectarea corpului cu atenţie, după ieşiri în zone cu vegetaţie. În cazul în care o persoană a fost muşcată de căpuşă se recomandă prezentarea la medicul de familie sau la camera de gardă.