Un număr de 101 suceveni s-au prezentat, în perioada februarie-mai, la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) – SMURD a Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava după ce au fost muşcaţi de căpuşe. Numărul cazurilor a crescut semnificativ faţă de anul 2016, când în aceeaşi perioadă au fost 87 de astfel de prezentări în UPU. Conform evidenţelor spitalului, cel mai tânăr pacient este un copil sub un an, din Prelipca, adus la Spitalul de Urgenţă Suceava după ce a fost muşcat de o căpuşă în zona frunţii. 25 de pacienţi cu plăgi provocate de căpuşe au vârsta cuprinsă între 1 şi 15 ani. Cel mai în vârstă pacient are 100 de ani şi este din Salcea. Ca localizare a înţepăturilor, acestea au fost pe coapse, abdomen, sân, ceafă, gât, braţ, antebraţ, în spatele urechilor, gleznă, gambă, fesă, deasupra claviculei, umăr, testicul – zona inghinală, scalp, zona lombară, frunte, deci practic toate regiunile corpului.

Directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, dr. Cătălina Zorescu, ne-a declarat că, în două cazuri, celor muşcaţi le-a fost confirmată boala Lyme. Este vorba despre doi pacienţi cu vârste între 20 şi 44 de ani, din mediul rural. Anul trecut boala a fost confirmată în şapte cazuri, patru din mediul urban şi trei din mediul rural.

Dr. Zorescu a precizat că nu toate căpuşele sunt purtătoare ale bacteriei Borrelia burgdorferi, care provoacă boala Lyme, după cum nici toate căpuşele purtătoare nu transmit obligatoriu boala prin muşcătură.

Traseul bacteriei răspunzătoare de apariţia temutei boli Lyme este următorul: căpuşele care trăiesc în iarba înaltă, pe frunzele copacilor din păduri, parcuri sau pe pajişti se infectează când se hrănesc cu sângele animalelor şi păsărilor sălbatice contaminate. Ulterior, o astfel de căpuşă infectată poate muşca omul şi transmite în acest fel bacteria.

Muşcăturile sunt nedureroase, nu lasă semne particulare, iar căpuşele sunt deseori greu de observat. Căpuşele tinere, care produc majoritatea infecţiilor la om, au dimensiuni de numai 1-2 mm, iar cele adulte de 3-6 mm, ceva mai mult când îşi măresc volumul după hrănire. În acest fel, simptomele care eventual vor apărea sunt greu legate de muşcătura de căpuşă. Mai mult, din cauza marii varietăţi de simptome pe care le poate dezvolta şi care pot duce la confundarea sa cu alte maladii, boala Lyme este denumită şi „boala cu 1000 de feţe”. Perioada de incubare de la momentul infectării până la apariţia simptomelor este de obicei de 1-2 săptămâni, dar poate fi şi de doar câteva zile ori, la capătul opus, de luni sau, în unele cazuri, chiar ani.

Simptomele bolii Lyme

În zona muşcăturii de căpuşă, cam după 3-30 de zile, apare o înroşire a pielii, o leziune tegumentară care se extinde treptat. Forma tipică este aceea de „bull’s eye”, ca un inel în jurul unui punct central mai gros şi mai ferm. La atingere, pacientul simte căldură, dar nu mâncărime sau durere. Acest „eritem migrator în ochi de bou” apare la 60-80% dintre persoanele infectate. Pacienţii se simt slăbiţi şi obosiţi, au dureri de încheieturi, gâtul înţepenit, li se inflamează glandele limfatice sau prezintă simptome de gripă (febră, transpiraţii, dureri musculare şi de cap).

După aproximativ 4-6 săptămâni de la infectare, când bacteriile încep să se răspândească în tot corpul prin sânge, limfă sau lichidul cefalo-rahidian, pot apărea simptome care nu au legătură cu zona în care a apărut muşcătura. Printre acestea, dureri ale muşchilor, încheieturilor şi tendoanelor, palpitaţii şi ameţeală provocată de acestea. La pacienţii din Europa apar uneori umflături roşiatice pe lobul urechii, sfârc sau scrot. Simptomele mai severe includ pareze parţiale, poliartrită, pericardită şi nevrite, meningită, care se manifestă prin dureri mari de cap, rigiditate a gâtului, sensibilitate la lumină etc. Simptome de reper în această fază a bolii mai sunt şi paralizia unui nerv al feţei (paralizie facială) sau durerile radiculare.

După câteva luni sau chiar ani de la momentul infectării, pacienţii care nu s-au tratat ori s-au tratat incorect pot dezvolta simptome severe şi cronice care afectează mai multe părţi ale corpului, inclusiv creierul, nervii, ochii, încheieturile şi inima. În cazuri extreme se poate instala paraplegia. Unii pacienţi trec prin episoade de pierderi de memorie, au dificultăţi de concentrare etc.

Seria dezinsecțiilor de vară a fost demarată de Primăria Suceava

Encefalomielita cronică, care poate fi progresivă, provoacă slăbiciuni ale membrelor inferioare, dificultăţi de mers, paralizie facială, probleme la vezică, vertigo, dureri de spate. Simptome neurologice cronice apar la 5% dintre pacienţii netrataţi. Au loc modificări ale creierului asemănătoare celor ce însoţesc boli precum sifilisul sau scleroza multiplă. Pot apărea atacuri de panică, tulburări de comportament, depersonalizare, senzaţia pacientului că se simte detaşat de el şi de realitate. Artrita Lyme afectează de obicei genunchii, dar şi umerii, gleznele, şoldurile etc.

În cazul în care observaţi unul sau mai multe simptome descrise anterior, indiferent dacă ştiţi că aţi fost muşcaţi la un moment dat de o căpuşă sau nu, sfatul medicilor este să faceţi, în cel mai scurt timp posibil, un test pentru diagnosticarea bolii Lyme. În eventualitatea în care testele dovedesc faptul că este vorba despre o infecţie cu agenţii patogeni ai bolii Lyme, cu cât începeţi mai repede tratamentul corespunzător, cu atât aveţi şanse mai mari de recuperare. Tratamentul tipic include antibiotice şi antiinflamatorii.

Este important de reţinut că boala nu se transmite de la om la om, nu se transmite prin aer, apă sau hrană şi nu se transmite de la animale la om (dar animalele pot fi purtătoarele căpuşelor infectate) şi nici prin ţânţari, purici, păduchi sau muşte. În schimb, se poate transmite de la mamă la făt, putând duce la moartea fătului, dar nu şi în cazul în care gravida este diagnosticată şi tratată cu antibiotice. Nu se transmite prin laptele matern.

În municipiul Suceava, administraţia locală a demarat deja acţiunea de dezinsecţie în spaţiile verzi din oraş. Viceprimarul Marian Andronache a declarat că primăria a încheiat un contract cu o firmă de profil, care a efectuat tratamente de dezinsecție pe 107.000 de mp, adică în toate parcurile din municipiu, precum şi la o parte din locurile de joacă, unde au fost semnalate astfel de probleme. Valoarea contractului încheiat în urma procedurilor de achiziţii electronice pe SEAP este de 0,25 de lei/mp. Viceprimarul a precizat că, în anii anteriori a fost suficientă o singură acțiune de dezinsecție, dar dacă vor fi semnalate din nou probleme cu căpușele, vor fi efectuate și altele.