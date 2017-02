Cum ingrijim sanatatea celor mici in timpul sezonului rece?

Iarna este un motiv de bucurie pentru majoritatea copiilor avand in vedere ca acestia pot intreprinde diverse activitati in mediul exterior. Sezonul rece este insa un motiv de ingrijorare pentru parinti care in mod regulat cauta solutii eficiente prin care sa ingrijeasca sanatatea celor mici. Copiii sunt mult mai sensibili la schimbarile de temperatura, fapt pentru care riscul ca acestia sa se imbolnaveasca este destul de crescut pe intreaga perioada a sezonului. Desi am putea spune ca avem numeroase solutii la indemana prin care putem face acest lucru, nu de putine ori ne aflam intr-un real impas atunci cand trebuie sa facem diverse achiziti in acest sens.

Una dintre solutiile optime este fara indoiala aceea de a intari sistemul imunitar al copiilor prin intermediul produselor naturiste pe care le regasim in cadrul magazinelor de specialitate. Mai mult decat atat, este absolut necesar sa avem la indemana si o serie de obiecte prin intermediul carora sa contribuim la imbunatatirea starii de sanatate a acestora. Cele mai multe probleme de sanatate apar pe fondul slabirii sistemului imunitar, astfel ca intarirea acestuia cu produse naturiste reprezinta o solutie optima.

"Sezonul rece este destul de problematic pentru starea de sanatate a celor mici, fapt pentru care intarirea sistemului imunitar a acestora reprezinta una dintre putinele solutii pe care le avem in vederea ingrijirii starii de sanatate a copiilor. Produsele naturiste sub forma de ceaiuri comprimate sau siropuri reprezinta fara indoiala solutia ideala avand in vedere ca acestea nu dauneaza organismului ci aduc doar beneficii" a declarat Malina Ianta, administrator la magazinul cu produse naturiste Charmecosmetics.ro.

Mai mult decat atat, din arsenalul unei mame nu trebuie sa lipseasca sub nicio forma cateva produse deosebit de importante cum sunt termometrul, aspiratorul nazal, aparatul pentru aerosoli sau umidificatorul. Fiecare dintre aceste produse pot contribui la intretinerea starii de sanatate a copiilor si care trebuie sa se regaseasca in orice casa avand in vedere ca acestea ne pot fi de mare folos atunci cand copiii nostri se confrunta cu diverse simptome asociate racelilor.

"Copiii sunt foarte sensibili iarna, motiv pentru care adesea acestia se racesc in mod repetat pe intreaga perioada a acestui sezon. In acest sens, trebuie sa ne asiguram ca dispunem de o serie de produse menite sa sporeasca confortul acestora dar care pot simultan si sa ne sprijine in intretinerea starii de sanatate. Avand in vedere ca febra este un simptom principal in cazul racelilor, un termometru este un strict necesar care nu trebuie sa ne lipseasca. Totodata, trebuie sa tinem cont si de faptul ca pentru confortul acestora avem nevoie de un aparat pentru aerosoli sau un umidificator" a declarat Adriana Ghisoiu, administrator la magazinul online cu produse pentru copii Bekid.ro