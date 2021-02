Pentru cei ce iubesc turta dulce simplă, din comerț, dar ar vrea să fie mai moale și mai aromată, ar dori să o pregătească acasă ca să fie siguri că nu e plină de conservanți, dar nu au la dispoziție prea mult timp, aceasta este o rețetă convenabilă, destul de rapidă și ieftină, al cărei rezultat este gustos și cu aspect plăcut. În plus, mirosul plăcut care se degajă din cuptor pe durata coacerii turtițelor aduce brusc o atmosferă de sărbătoare în orice casă. Din cantitățile de mai jos obținem cca 1 kg de turtă dulce de casă.

Avem nevoie de:

500 g făină de grâu obișnuită, 5 linguri zahăr ( eventual 3 linguri de zahăr alb și 2 de zahăr brun închis), 3 linguri ulei, 250 ml sana sau lapte bătut cât mai acrișor, o linguriță rasă de sare, 2 ouă, o linguriță cu vârf bicarbonat alimentar, o lingură scorțișoară, o linguriță cuișoare, o lingură ghimbir uscat măcinat, jumătate de linguriță nucșoară, jumătate de linguriță cardamom, 200g zahăr pudră, opțional o linguriță amidon, o lingură bună de miere, zahăr vanilat.

Preparare:

Separăm gălbenușurile de albușuri. Punem într-un castron laptele bătut, sarea, zahărul, gălbenușurile, uleiul, aromele, mierea dacă folosim. Punem castronul într-un alt vas cu apă fierbinte și amestecăm bine, ca să se încălzească doar puțin compoziția. Stingem bicarbonatul cu 2 linguri de oțet și amestecăm foarte bine, să se stingă complet (altfel gustul de bicarbonat se va simți în turta dulce). Punem bicarbonatul stins peste amestecul aromat și cam trei sferturi din făina albă. Amestecăm cu lingura și obținem o pastă densă. Presărăm restul de făină pe masa de lucru, răsturnăm pasta peste ea și frământăm ușor, prin presare și aducerea marginilor spre centru. Nu trebuie să înglobăm toată făina în aluat, ci doar să obținem o masă care nu se lipește de mâini! Aici e tot secretul, să nu facem aluatul prea înfăinat, pentru că turtele vor fi mai tari! Presărăm puțină făină în castron, punem aluatul în el, presărăm și deasupra făină, acoperim cu folie și îl lăsăm o oră. Între timp batem spumă albușurile cu puțină sare, ca pentru bezele, adăugăm treptat zahărul pudră, zahăr vanilat și eventual amidonul. Dacă folosim zahăr pudră din comerț, acesta are deja amidon! Trebuie să obținem o bezea care curge. Lăsăm glazura deoparte. Pe masa presărată cu făină punem aluatul, presărăm deasupra puțină făină și îl întindem delicat în foaie uniformă destul de groasă, cam de un centimetru. Tăiem forme rotunde cu gura unui pahar trecută mereu prin făină și le punem ușor distanțate pe două tăvi tapetate cu hârtie de copt. Aluatul rămas îl adunăm, îl presăm grămadă, întindem din nou și tăiem forme. Ca variantă putem face doar biluțe de aluat pe care le turtim ușor. Încingem cuptorul la temperatura maximă cu 15 minute înainte de coacere. Reducem apoi temperatura la 180 grade și introducem prima tavă cu turtițe în cuptor. Coacem doar 20 de minute, timp în care turtițele ar trebui să crească foarte mult, să arate ca niște semisfere. Nu trebuie să crape ( se întâmplă dacă aluatul are prea multă făină în el). Între timp pregătim un castron cu capac. Imediat ce am scos tava și punem alta la copt, punem turtele fierbinți în castronul cu capac și turnăm jumătate din glazură peste ele, acoperim cu capacul, prindem vasul cu capac cu tot și rotim cu mișcări blânde, cu ușoare răsturnări, pentru ca în interior turtele să fie uniform unse cu glazura. Nu facem mișcări dure ca să nu le sfărâmăm! Imediat le scoatem câte una și le aliniem înapoi în tavă, pe hârtia de copt. Le lăsăm deoparte. Procedăm identic cu restul turtelor. La final, când sunt coapte și glazurate, punem tăvile pe rând în cuptorul cu foc minim și ușa întredeschisă, pentru 10-15 minute. Glazura trebuie să se usuce cât să nu mai fie lipicioasă la atingere, dar nu trebuie să se rumenească, așa ca umblăm des la cuptor în acest timp pentru a nu rata operațiunea. Scoatem turtele cu glazura uscată și le mai ținem câteva ore la temperatura camerei, apoi le putem consuma. Dacă totul a fost bine făcut, turtițele sunt lucioase și crocante la exterior iar în interior rămân pufoase și gustoase!

Iuliana TIŢĂ