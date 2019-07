Pilaf turcesc “bob cu bob”

Era în vogă pe la noi pe vremea fanariotă, doar că atunci nu se pregătea din orez, ci din spărtură de alac. Cu timpul, pilaful românesc a ajuns să nu mai semene deloc cu originalul, pentru că este doar orez fiert cu ceapă prăjită și încă niște adaosuri, adică un preparat moale și destul de cleios. O porție de pilaf pregătit după rețeta originală, ca în cuhniile boierilor moldoveni sau ca la bucătăriile sultanilor turci de odinioară va fi o surpriză plăcută și pentru cei ce se declară neiubitori de orez fiert. Este ”bob cu bob”, nu are gust de orez, ci de friptură, nu are deloc ceapă prăjită și este o garnitură incredibil de bună pentru orice preparat cu sos, inclusiv...pentru mâncarea de fasole. Și în plus, pilaful turcesc veritabil se face foarte ușor, nici măcar nu trebuie amestecat în cratiță ca să nu se prindă.

Avem nevoie de:

O cană orez, 50 g unt, 100 ml ulei, o jumătate de cană de fidea sau spaghetti mărunțite, sare, piper, puțin zahăr, opțional o linguriță rasă de vegeta.

Preparare:

Orezul ales îl punem cu puțină sare și cu 2-3 căni de apă rece și lăsăm până ce orezul se albește și lichidul devine lăptos. Scurgem orezul de apă. Într-o cratiță care are un capac ce se potrivește bine încingem untul cu uleiul și rumenim fideaua uscată până este maronie. Punem și orezul umed și tot amestecăm prin răsturnare până ce orezul nu se mai lipește de cratiță, ci devine sticlos. Secretul este chiar această prăjire cu răbdare a orezului. Adăugăm 2 căni de apă rece, puțin piper, sare după gust sau vegeta, și obligatoriu un vârf de cuțit de zahăr. Amestecăm ușor numai până dă în fiert, punem vasul pe foc mic, punem capac și fierbem fără să mai umblăm la vas 12 minute. La finalul acestei perioade ar trebui ca apa să fie complet absorbită, iar la suprafața orezului să fie mici găurele ca niște vulcani în care nu mai forfotește apa, ci se aude zgomot ca la prăjit. Introducem ușor o lamă de cuțit și ferim un pic orezul, ca să vedem dacă apa e absorbită de pe fundul vasului. Nu amestecăm! Ne mișcăm repede cu mica verificare. Acoperim vasul cu un ștergar curat sau cu o hârtie absorbantă, punem deasupra capacul, închidem focul și lăsăm totul să se aburească așa 15 minute. Apoi îndepărtăm capacul și hârtia și amestecăm repede cu o furculiță, ca să desprindem și fideaua ușor lipită pe vas, apoi acoperim vasul din nou și ținem la cald până la servire. Obținem un pilaf foarte plăcut la gust, bob cu bob, care se servește în porții mici ca garnitură, pentru că este foarte sățios. Deși mulți nu vor crede, se potrivește chiar și cu mâncare de linte sau fasole, le potențează gustul acestor preparate. Se poate pregăti din orez sau din bulgur și se poate face și fără fidea, dar gustul nu va fi același. Se poate folosi în loc de apă niște supă de pui. Iar dacă vrem să îl transformăm în pilaf românesc, separat călim ceapă tocată cu niște carne și legume sau ciuperci, stingem cu apă și fierbem ca pe o mică tocană, iar la final ”dregem” pilaful turcesc cu acest amestec. Va ieși unul dintre cele mai gustoase preparate cu orez pe care le-ați încercat vreodată.