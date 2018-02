Sunt mai puțin flexibile decât clătitele obișnuite, dar cu siguranță sunt foarte gustoase și pot fi pregătite cu multă umplutură, prin simplă împăturire și nu prin rulare. Se pot face sărate sau dulci, după caz și sunt un minunat preparat de post

Avem nevoie de:

500 gramepiure rece de cartofi, 300 g făină, puțină sare, o lingură de zahăr, un vârf de cuțit de praf de copt (nu prea mult, pentru că devin casante și groase), jumătate de cană de ulei pentru preparat și prăjit, opțional piper sau coajă rasă de lămâie, după dorință

Preparare:

Putem pregăti un piure de cartofi un pic mai moale din cartofi curățați și proaspăt fierți, pe care îi zdrobim în apa în care au fiert. Dacă vrem însă clătite foarte fine, facem acel piure din fulgi de cartofi, îl aducem la consistență de smântână și îl lăsăm să se răcorească aproape complet. După ce acesta s-a răcit punem în el sare, zahăr, 2 linguri de ulei, aroma dorită (coajă de lămâie sau piper, depinde dacă dorim clătite dulci sau sărate), amestecăm bine, apoi încorporăm alternativ câte un sfert din cantitatea de făină și puțină apă caldă, până am pus toată făina și consistența este cea de aluat obișnuit de clătite, fin și fără boțuri, care curge ca un sos. Adăugăm praful de copt (nu e obligatoriu, dar le face mai pufoase), amestecăm bine, acoperim vasul și îl lăsăm să stea minim o oră la loc răcoros. După acest interval vom observa că s-a îngroșat și este posibil să mai ”ceară” puțină apă, după ce îl amestecăm bine. În final trebuie să îl aducem din nou la consistența obișnuită de aluat de clătite. Ungem cu ulei o tigaie neaderentă, o încingem bine și turnăm cu polonicul compoziție, ca pentru clătitele obișnuite. Ar trebui să se comporte la fel, dar coca e ceva mai lipicioasă, de aceea e absolut necesară o tigaie de calitate. Dacă avem impresia că am obținut clătite care se rup prea ușor și ne e teamă că nu le putem umple, pur și simplu le facem mai mici și le vom împături doar în două. De obicei, cele pregătite cu fulgi de cartofi se leagă frumos și ies fine. Cele pregătite cu piure proaspăt făcut sunt mai friabile, dar și mult mai gustoase. Se umplu cu dulceață acrișoară sau cu nuci și miere, dacă dorim versiunea dulce și am pus coajă de lămâie în aluat, iar dacă aluatul este cu piper, atunci umplutura ideală este din ciuperci călite cu ceapă, usturoi și verdeață tocată. Se pot face și în afara perioadelor de post, iar atunci în compoziție se adaugă 2 ouă, care vor face clătitele mai flexibile și mai simplu de rulat. Versiunea care nu e de post se poate servi cu frișcă sau cu cașcaval ori smântână groasă din belșug.