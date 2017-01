Este o supă de pasăre foarte concentrată, care se folosea mult în trecut pentru a ajuta persoanele mai fragile, bolnăvicioase sau care au depășit boli grele, să se refacă rapid. I se mai spune ”aspirina evreiască” pentru că acest obicei al supei destinate celor răciți era foarte prezent în familiile comercianților evrei din Moldova și se credea că este unul dintre secretele sănătății pe care le foloseau mamele și bunicile pentru nepoții lor cu obrajii mereu rumeni și bucălați. Se folosește însă și acum, în diferite versiuni, și la noi, dar și la turci, greci, bulgari și sârbi, așa că paternitatea preparatului poate fi îndelung analizată. Cert este că realmente această supă este fortifiantă și gustoasă, ieftină și sățioasă, așa că merită încercată.

Avem nevoie de:

Un pui plus un tacâm de pui sau de gâscă, rață, curcan ( în total cca 2,5 - 3 kg carne de pasăre cu oase), o ceapă mare, un cartof mare, un cățel de usturoi, un morcov, o foaie de dafin, 7 cuișoare întregi, sare, piper boabe, opțional o jumătate de ardei gras și o felie de țelină, pătrunjel verde

Preparare:

Este foarte important să folosim carne cu oase multe, chiar și din diferite feluri de păsări. Nu va ieși supa dacă folosim doar piept de pui și concentrat de pasăre! Sau va ieși altceva decât această supă... Ideal este să folosim o oală cu presiune, dar se poate fierbe și în oală obișnuită. Punem bucățile de carne cu oase bine spălate ( gâturi, aripi, spinări, chiar și piciorușe) pe fundul oalei, iar deasupra așezăm bucățile cărnoase ( pulpe sau piept). Turnăm apă rece cât să treacă de două degete de nivelul cărnii, punem puțină sare, acoperim parțial oala și punem să fiarbă. Se va ridica spumă, pe care o adunăm, apoi punem o ceșcuță de apă rece și dăm din nou în clocot. Adunăm spuma din nou și repetăm de 3-4 ori, până ce nu se mai formează spumă deloc. Adăugăm cartoful curățat, întreg, morcovul curățat întreg, ceapa curățată, întreagă, în care am înfipt cuișoarele, foaia de dafin, boabe de piper, usturoiul întreg și, dacă folosim, ardei sau țelină. Lăsăm să fiarbă până se pătrund pieptul sau pulpele, pe care le extragem din supă și le lăsăm să se răcească. Restul supei se completează cu apă cât să acopere cu 2-3 degete carnea și legumele și se fierbe îndelung, la foc mic, preferabil în oala cu presiune timp de 30-40 minute sau în oala obișnuită timp de minim o oră și jumătate, până ce carnea se desface de pe oase iar lichidul este concentrat ca un sos subțire. Separat alegem bucăți din carnea fiartă din pulpe sau piept, în altă oală, și putem adăuga și morcovul fiert și ardeiul, tăiat bucățele, pentru aspect. Strecurăm supa cât e foarte fierbinte peste această carne și potrivim gustul cu sare, piper și pătrunjel verde. Ce a rămas de la strecurat se aruncă. Se poate folosi ca hrană pentru câini și pisici doar dacă am utilizat exclusiv pui și tacâm de crescătorie, din comerț, cu oasele moi ( păsările de casă au oase tăioase și le dăunează animalelor de companie). Supa concentrată se poate servi simplă sau cu tăieței ori găluște de griș care au fost fierte separat. Se folosește fierbinte și cine poate suporta ardeiul iute o poate însoți cu succes și cu așa ceva. Are un efect imediat de încălzire și revigorare.