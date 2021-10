Fără virus!

De când am intrat în așa-zisul val 4 al pandemiei care a dat lumea peste cap, o singură localitate din județul Suceava a rezistat fără a avea nici măcar un caz de Covid-19. Până ieri!

Marți dimineață, am fost la Șerbăuți să aflăm cum au făcut locuitorii, autoritățile din comuna aflată la 18 kilometri de Rădăuți și 26 de kilometri de municipiul Suceava (ambele în scenariul roșu) să nu se intersecteze cu virusul.

Am oprit în centrul Șerbăuțiului, acolo unde școala, primăria și cabinetul medical funcționează în clădiri învecinate.

Am văzut oameni așteptând în fața dispensarului și am intrat în vorbă cu ei.

Cum faceți aici la Șerbăuți de nu aveți nici un caz?

- „Cu măști, cu una, cu alta, spălatul, igiena! Și distanțarea! Avem un medic foarte bun, ar vrea mulți să aibă. El te tratează la început, ne spune tot ce trebuie și așa... Dumnezeu ne-a ajutat să scăpăm!”, ne spune un localnic care aștepta să intre la doctor.

„Cu masca și cu distanțarea am reușit să enervez chiar lumea, dar funcționează”

Florin Haidamac e de peste 20 de ani medic de familie la Șerbăuți. Pe lângă sătenii din comună, la cabinetul lui sunt înscriși și pacienți din alte localități învecinate. În total vreo 6.000-7.000 de persoane.

Înainte să intrăm la doctor în cabinet, primim halate, mănuși și dezinfectant. În afara pacienților, care obligatoriu trebuie să poarte mască și să se dezinfecteze la intrare, persoanele „din afară” sunt îmbrăcate și în “cosmonaut”, vorba unei asistente.

“Așa facem și noi în fiecare zi, încă de anul trecut”, completează asistenta.

Pe holul de la intrare, stau maximum patru persoane. Restul, așteaptă în fața cabinetului. Se intră pe-o ușă, se iese pe alta.

“Măsurile pe care le iau aici sunt măsuri de sală de operație. Am de exemplu ultraviolete de putere extrem de mare... de ozon. O dată la o oră și jumătate e pusă în funcțiune, durează 20 de minute. Dezinfectăm tot!”, spune doctorul Haidamac.

La cabinetul medical din Șerbăuți s-a lucrat zi de zi în plină pandemie și, spune doctorul Haidamac, încă de atunci s-au luat toate măsurile de precauție.

Despre meritul de a nu avea nici un caz de Covid de la începerea valului 4 al pandemiei, Florin Haidamac spune că poate fi pus pe seama mai multor factori: pe colaborarea dintre cabinetul medical, școală și primărie, și pe faptul că oamenii au respectat minimele măsuri de protecție: masca și distanțarea socială.

“De când a început pandemia asta am vorbit încontinuu și am făcut educație sanitară. Cu masca și cu distanțarea am reușit să enervez chiar lumea, dar funcționează”, adaugă doctorul.

„Nu prea am avut succes cu vaccinarea”

La cabinetul medical de la Șerbăuți, sătenii își pot face și vaccinul anticovid, însă „nu prea am avut succes cu vaccinarea”.

Dintre cei câteva mii de pacienți ai cabinetului medical de familie, Florin Haidamac spune că a vaccinat în jur de 200: “Foarte puțin. Infim”, completează doctorul, precizând că din cele aproximativ 200 de persoane vaccinate, bătrâni, bolnavi cronici, tineri, nici una nu a avut vreo reacție adversă. “Absolut nimic!”. Și atunci de unde reticența asta?, îl întreb.

“Din ceea ce văd pe anumite posturi tv, în presă... numai panică, numai scenarii apocaliptice, numai reacții adverse...”, răspunde doctorul.

“Nu m-am ascuns în spatele unui ecran, pe whatsapp, să dau consultații”

Refuză să intre în discuții legate de existența sau nu a bolii, dacă e bun sau nu vaccinul, dacă îți pune cip-uri... ”Nu mai am răbdare să explic”. Ceea ce îl înfurie evident însă sunt colegii de breaslă care militează împotriva vaccinului: “Medicina pe care au învățat-o ei în Cretacic, când au făcut ei facultatea, e total diferită de ceea ce este în ziua de astăzi. E total diferită. Eu nu știu câți dintre așa-zis colegii mei care apar la televizor și denigrează campania de vaccinare, denigrează măsurile epidemiologice, nu știu câți dintre ei au mai citit o bucată de Imunologie. Eu nu mă duc să-i spun unui chirurg cum să opereze... Vine <doamna de ochi> și denigrează afirmațiile unui virusolog sau imunolog. Nu se poate așa ceva...”

Florin Haidamac arată că a fi medic în această perioadă presupune să-ți asumi profesia. Să ai curaj, să ai determinare și o doză de nebunie, spune doctorul de la Șerbăuți.

“Eu le am. Eu nu m-am ascuns în spatele unui ecran, pe whatsapp, să dau consultații. Pentru că asta nu e medicină. Astea sunt niște lighioane virtuale care în nici un caz nu pot suplini contactul cu omul. Eu nu pot să mă uit în ochii unuia pe care îl cunosc de 20 de ani și să-i spun <Eu nu vin să te consult că ai Covid... și eu mă tem, mă ascund în dulap!>”

“Zice lumea că dacă faci un vaccin, zece ani se taie din viață”

Am plecat din cabinetul doctorului Haidamac pentru că era deja coadă la consultații. Unii așteptau pe holul cabinetului, alții afară. În medie, 50 de persoane vin zilnic la cabinetul doctorului care face naveta de la Suceava la Șerbăuți.

În fața cabinetului, cu toții susțin la unison că doctorul lor e foarte bun. Aici sunt toți de acord. În privința bolii și a vaccinului însă, părerile-s împărțite.

Doi vârstnici, soț și soție, spun că și-au făcut vaccinul, după ce copii le-au spus că e mai bine așa.

Au ascultat de copii, însă nu sunt ferm convinși că nu există riscuri: “Zice lumea că dacă faci un vaccin, zece ani se taie din viață. Eu știu dacă e adevărat. Adevărat asta?”, mă-ntreabă femeia.

Un alt sătean, și el mai în vârstă, mărturisește că, dacă la început nu a crezut în vaccin, “acum am început să cred”.

Numărul mare de persoane nevaccinate care ajung la spital, creșterea numărului deceselor, dar și faptul că vrea să meargă la copii, în Germania, și îi trebuie certificatul verde, l-au determinat să ia o hotărâre: “Îl fac săptămâna viitoare!”.

Pe o bancă din apropiere, o doamnă e fermă:

“- Eu sunt contra vaccinului!

- De ce? Ne puteți spune?

- Pentru că se aud multe zvonuri, că nu ar fi bun, că nu e ok... o explicație să vă dau exact nu aș avea...”

Primarul: “Mai am încă anticorpi!”

Am intrat și la primărie să stăm puțin de vorbă cu alesul sătenilor din Șerbăuți, Cătălin Sanduleac.

Aflăm chiar de la primar că Șerbăuți Nu Mai Este singura localitate din județ fără nici un caz: “Acum un sfert de oră am fost anunțați că s-a înregistrat și la noi un caz. Primul din valul 4...”

Îl întrebăm pe edil și de campania de vaccinare.

“- Se vaccinează lumea?

- Da, se vaccinează, mai ales că o poate face chiar la cabinetul medical.

-Dumneavoastră v-ați vaccinat?, întreb curios.

- Ăăă... Nu! Nu am reușit.”

Catalin Sanduleac ne povestește că a trecut prin boală, că “mai am încă anticorpi!”. Ne asigură însă că se va vaccina. “Urmează!”

Am plecat de la Suceava cu un plan: Să aflăm rețeta „localității fără Covid”. S-a cam destrămat...

Până la urmă, la Șerbăuți, părerile sunt tot împărțite, unii cred, alții nu, vaccinarea merge prost... nimic ieșit din comun.

Doar medicul de familie care “enervează” lumea cu masca și distanțarea socială. Și a funcționat! Până ieri!

P.S. Reportajul video îl găsești pe contul de YouTube al cotidianului nostru YouTube / Monitorul de Suceava