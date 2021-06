O mașină care a făcut istorie

Autoturismul Aro 4x4 cu 34 de ani vechime a fost demontat, sablat și revopsit, fiind gata pentru a fi atestat ca primul vehicul istoric Aro din județul Suceava

Un pasionat de mașini retro din Ipotești a decis să se implice și el în campania de salvare a mărcilor românești și a achiziționat și restaurat un Aro 10, pe care intenționează să-l ateste ca vehicul istoric, prin Retromobil Club România. Atestarea va fi o formalitate, având în vedere că mașina a fost lucrată temeinic, cu o investiție destul de serioasă și are peste 30 de ani vechime, condiție obligatorie pentru a ajunge la un astfel de statut.

Cuvântul de ordine în cazul acestor oameni este pasiunea, banii investiți, și eventual scoși de pe urma mașinilor, fiind în plan secund.

A adus mașina pe platformă din celălalt capăt al țării. Banii băgați în Aro s-au tot adunat

Nelu Bîrîiac are în colecție mașini de valoare, precum un Volvo544 P negru de la începutul anilor 1960 și un Wartburg vopsit alb-albastru din 1961, însă și-a dorit de mult să salveze și o mașină românească. S-a gândit la Aro, o mașină care a rămas foarte puțin prezentă pe străzi și destul rară în colecțiile pasionaților.

După ce a vânat mai multe anunțuri de prin țară, suceveanul s-a oprit la un Aro 10, cu tracțiune 4x4, din 1987.

”Am cumpărat mașina de la Arad, prin februarie, cu suma de 1.000 de euro. Am adus-o acasă pe platformă, am dat jos tot de pe ea. L-am sablat, revopsit și adus într-o stare tehnică optimă pentru a circula pe străzi. Estetic este, zic eu, la nota 9 din 10”, ne spune domnul Nelu.

De la banii pe care i-a dat pe Aro, suceveanul a ajuns la o investiție totală de aproximativ 4.500 de euro.

Aro 10 sau Dacia 10 cum apare în acte, are motor de Dacia 1400 (uzinele au colaborat la model, astfel explicându-se denumirile alternative) și tracțiune 4x4.

Un 4x4 apreciat în anii 80 și foarte rar acum, cel puțin în Moldova

Colecționarul ne-a explicat că și-a dorit modelul Aro 10 de până în 1990, care este ceva mai rudimentar, însă asta caută colecționarii, mașini cât mai vechi și mai altfel decât cele de azi.

”Eu unul în Suceava mai știu doar un Aro 10 albastru care circulă, însă este folosit ca mașină de zi cu zi, nu este atestat ca vehicul istoric. Sper ca în august, cel târziu în septembrie, al meu să fie primul Aro din județ atestat ca vehicul istoric”, ne-a mai spus bărbatul.

Despre mașină, domnul Nelu ne spune că are un sistem de cuplare 4x4 foarte ușor și eficient, mașina este ușoară, consumă puțin, se comportă bine la teren accidentat, sigur raportându-se la care erau performanțele la nivelul anilor 1980.

Oamenii se adună imediat în jurul mașinii

Cert este că mașina atrage privirile multor suceveni. Oamenii sunt curioși, nostalgici, unii chiar interesați de cât ar costa o astfel de mașină.

„Zilele trecute am fost cu el la mall și, fără să exagerez, când m-am întors din magazin erau trei-patru rânduri de curioși pe lângă mașină. Am primit foarte multe întrebări, de unde o am, cum am întreținut-o, cât m-a costat să o aduc la starea în care este acum etc. Oamenii sunt curioși și le plac astfel de mașini”, spune Nelu Bîrîiac.

Colecționarul a achiziționat și o trusă originală cu scule de Aro 10, pe care a găsit-o în urma unui anunț de pe internet. Chiar dacă o parte din scule nu mai au utilitate astăzi, valoarea ei ca trusă este deosebită, mai ales când se află în portbagajul unui Aro.

ARO (Auto România) a fost un producător de vehicule de teren din Câmpulung Muscel. Și-a început producția în 1957 și a produs peste 380.000 de vehicule, dintre care două treimi au fost exportate în peste 110 țări. ARO IMS, ARO 10 și ARO 24 au fost modelele fabricate.

Românii colecționează mai mult Mercedes

Iulian Todirică, președintele Retromobil Club România, filiala Suceava, a confirmat că în județ nu este încă vreun model de Aro salvat, adică păstrat original și atestat ca vehicul istoric.

”Ar fi un câștig și o bucurie să atestăm această mașină. De altfel, la nivelul Retromobil Club România există o campanie prin care se încearcă salvarea cât mai multor mașini românești. Poate pare paradoxal, dar cel mai mult în România se colecționează mașini retro Mercedes”, ne-a declarat Iulian Todirică.

Dacă Dacii 1300 au mai fost salvate în număr semnificativ, sunt și mărci și modele care nu prea au fost în atenția colecționarilor, iar acum e greu de găsit o mașină într-o stare cât de cât acceptabilă, care să poată fi restaurată.

În altă ordine de idei, tot pe tema mașini retro, 9 automobile din Suceava au participat la finele săptămânii trecute la Raliul Moldovei, ediția din acest an având loc la Botoșani.