Credință și continuitate

O tradiție păstrată de către pompierii voluntari din Bosanci împreună cu localnicii din această mare așezare, de a confecționa cruci de gheață în zilele de dinaintea marii sărbători a Botezului Domnului, a fost cu sfințenie și mari eforturi respectată și în acest an.

Chiar dacă temperaturile înregistrate în ultima perioadă nu au dus la formarea gheții pe lacul Parțic din localitate, de unde în mod tradițional se extrăgea, ea a fost cu mari eforturi extrasă în cursul zilei de luni din apa Lacului Roșu din județul Harghita și fasonată ieri, în ajunul Bobotezei, pentru slujba de sfințire a apei de sărbătoarea Botezului Domnului de la bisericile din comuna Bosanci, precum și la biserica militară ”Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” de la ISU ”Bucovina” Suceava.

Gheața groasă de circa 25 cm adusă luni de departe, subțiată pe alocuri de temperaturile ridicate ale perioadei, a început a fi modelată în cursul dimineții de Ajunul Bobotezei, începând cu biserica ”Sf. Gheorghe” din centrul comunei Bosanci. Fierăstraiele mecanice au început a da gheții forme de cruci trilobate, în cadrul unor altare ceva mai modeste față de ultimii ani, când gheața a fost mai mare și mai groasă. Șabloanele au marcat forma și încet crucile au prins contur și au fost montate pe mesele de gheață din curtea bisericilor.

Gheorghe Morar, pompieri voluntar la Bosanci, ne-a spus:”Anul ăsta ne-am limitat la altare de gheață mai mici, în primul rând din cauza faptului că de pe Lacul Roșu se scoate gheața foarte greu, iar dificil este și transportul de la o distanță așa mare, pentru că nu avem mașini cu care să cărăm o gheață groasă cu un asemenea tonaj. Când erau ani friguroși scoteam gheața din iazul de la Bosanci, cu grosime mare, fasonam și făceam altare cu câte trei cruci lobate de gheață, dar anul ăsta ne-am limitat și noi la ce am găsit, pentru a păstra totuși un străvechi obicei al obștei bosâncenilor.”

Altare de gheață pentru toate bisericile din comuna Bosanci și pentru biserica pompierilor de la ISU ”Bucovina”

Echipele de pompieri și localnici au ajuns apoi la biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din dealul satului Bosanci, pentru a coborî apoi la noua biserică ”Sf. Parascheva” din satul Cumpărătura, unde fierăstraiele au modelat și aici masa altarului cu crucea de gheață pentru slujba Sfințirii Apei de Bobotează.

Pentru confecționarea crucilor e nevoie de șabloane, în acest an fiind folosit doar unul mare pentru crucea din mijloc, după care se face trasajul cu creion chimic. După debitare ele trebuie finisate cu ajutorul unui cuțit, după care se montează pe masa de gheață pregătită. Munca cu gheața groasă este una dificilă, de la descărcarea din mașini și până la realizarea formei finale a altarelor cu cruci de gheață, întreaga echipă de pompieri fiind ajutată și de localnici. Vrednicia acestor oameni din Bosanci a făcut ca în fiecare an, indiferent de vreme, obiceiul sfânt al crucilor de gheață să fie respectat.

Viorel Popovici, șoferul mașinii de pompieri voluntari din Bosanci, ne-a povestit despre tradiția păstrată an de an: ”Chiar dacă înființarea formației de pompieri voluntari din Bosanci s-a făcut pe la 1867, obiceiul ridicării crucilor de gheață la bisericile din comună datează din primele zile ale anului 1949, în urma unui incendiu devastator în localitate, care a distrus circa 35 de case. Casele fiind acoperite cu stuf, cu paie, cu draniță și vântul fiind foarte puternic, focul a trecut cu repeziciune prin toate aceste case până a ajuns la marginea satului. În urma evenimentului nedorit bosâncenii s-au gândit că dacă apa este pentru stins focul, iar natura o transformă în gheață, să ridice cruci de gheață de Bobotează, tradiție rămasă până în ziua de azi. În acești 70 de ani de atunci nu a existat an în care pompierii voluntari din Bosanci să nu confecționeze și să nu ridice pe altare aceste cruci de gheață. În urma unei bune colaborări cu pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava, de ani buni ridicăm masa cu cruci de gheață și la biserica pompierilor din Suceava. Să ne ferească și în noul an Dumnezeu de focuri și de necazuri.”

În jurul prânzului echipele de pompieri voluntari și localnici au ajuns labiserica militară ”Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” de la ISU ”Bucovina” Suceava, unde au dăruit salvatorilor profesioniști un altar cu cruce de gheață pentru sărbătoarea Botezului Domnului.

În ziua de Bobotează, pompierii din Bosanci își îmbracă costumele tradiționale ale străvechii Formațiuni de Pompieri și participă la slujba din biserica ”Sf. Gheorghe”. După slujbă, preotul face agheasma la altarul de gheață din curtea bisericii, iar pompierii pornesc într-o procesiune pe la instituțiile din comună.