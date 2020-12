Pe sub telescaun, de la Vatra Dornei la Poiana Negrii

Săptămâna Via Tansilvanica - Cu rucsacu-n spate prin Bucovina

Sâmbătă dimineață, ora 6.00. Am pornit spre Vatra Dornei, iar de aici urma să o luăm la pas spre Poiana Negrii, ultima rută din traseul Via Transilvanica - Bucovina. Planul nostru inițial era să ne continuăm drumeția duminică și de la Poiana Negrii să mergem până la Poiana Stampei/Grădinița, la ieșirea din județ.

Dacă la ultimele două drumeții, am fost șapte drumeți, pe ultima porțiune a traseului am rămas patru, fix aceiași care am plecat de la Putna: Antoanela, Cătălin, Ștefan și Sergiu (subsemnatul).

De la Poiana Negrii, traseul merge mai departe până la Ilva Mică (Bistrița-Năsăud), prima porțiune din Via Transilvanica -Ținutul de Sus, însă noi voiam să bifăm toți cei 136 de kilometri pe care îi are Via Transilvanica pe raza județului Suceava. Lucru pe care l-am fi reușit dacă ne țineam de planul inițial.

Însă, știți voi, socoteala de acasă...

“Instructaj” la prima bornă

Exact de la borna la care am rămas ultima oară, cea de lângă sediul Salvamont Vatra Dornei, uma să plecăm în drumeția noastră către Poiana Negrii. Un traseu de 20,6 kilometri, pe care ar trebui să-i parcurgem în aproximativ 8 ore potrivit Ghidului Via Transilvanica.

Înainte să ne pornim la drum, am primit “instructajul” de la prietenul nostru, șeful Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc, care ne-a făcut și o scurtă descrierea a traseului pe care urma să-l parcurgem:

“Este un traseu lejer, ușor, fără o diferență de nivel foarte mare, punctul maxim exte în zona Telescaun. Puteți merge și până la vârf, la 1.301 metri, după care o să aveți o coborâre destul de lungă, după care un traseu frumos, un amestec de foioase cu rășinoase... O să ajungeți în zona Izvorului Secu, după care traseul merge pe un drum forestier și după aia asfaltat, un peisaj foarte foarte frumos, veți admira comuna Dorna Candreni și Munții Suhard, dinspre sud spre nord, și veți ajunge în imediata apropiere a fabricii de apă Dorna”.

Ce simplu sună din gura șefului salvamontiștilor dorneni. Teoretic, foarte simplu. Practic, ne așteptau nu mai puțin de 20,6 kilometri.

Cu telescaunul am mai mers. Pe sub telescaun, nu.

Și am luat-o la pas spre telescaunul din Vatra Dornei, urmărind marcajele Via Transilvanica.

Odată ajunși la telescaun, ne tragem puțin sufletul, mai renunțăm la geci că ne-am încălzit deja, și pornim din nou la drum.

Citim în ghidul Via Transilvanica că pe bucata de traseu dintre Vatra Dornei și până la Dorna Candrenilor nu avem sursă de apă, însă de fiecare dată ne-am pornit la drum cu cel puțin doi litri de fiecare.

Și citim tot în ghid că există posibilitatea să întâlnim animale sălbatice. Hai că devine palpitant, nu?

Cu telescaunul de la Vatra Dornei am mai fost... provocarea a fost însă să urcăm pe jos până la cea mai înaltă cotă a versantului, la 1.300 de metri, pe pârtia Dealul Negru.

O fi spectaculoasă priveliștea din telescaun, dar crede-mă că te vei bucura și mai mult de ea cu picioarele pe pământ, să zic așa, și admirând la fiecare pas depresiunea Dornelor, cu Munții Rodnei și Călimani.

Știați că telescaunul de la Vatra Dornei e cel mai lung din țară, iar la capătul liniei, sus, la cota 1.300 de metri, există și posibilități de cazare și de petrecere a timpului liber, de la plimbări călare, pârtie de schi și traseu de tubing?

La fabrica de apă. Aveți apă?

Din pădure am ajuns pe drum forestier și uite din nou la asfalt, unde am dat de acest indicator: Secu-Poaina Negrii, 6 kilometri.

Deci încă 6 kilometri până la Poiana Negrii... Stai, sunt 6 kilometri pe drumul ăsta practic. Traseul Via Transilvanica însă e pe dealuri și prin păduri. Na, noi urmărim T-ul portocaliu și bornele. Apropo de borne, fix pe pagina cealaltă mergem chiar acolo unde se fabrică ele, la Tășuleasa Social, asociația care a dat naștere acestui proiect grandios, Via Transilvanica.

Am mers aproximativ trei kilometri pe asfalt, admirând peisajele, câmpiile cu flori și gospodăriile frumoase din Secu, iar la un moment dat am intrat pe un drum pietruit, o piatră de hotar confirmându-ne că suntem pe traseul nostru.

Mai opream să fotografiem un peisaj, o bornă, ciuperci fel de fel, iar timpul a trecut foarte repede și am ajuns la intrarea în Poiana Negrii, unde se afla, așa cum găsisem și în ghidul Via Transilvanica, o bornă cu coloana infinitului. Ultima noastră bornă pe ziua de astăzi.

Am mers și până la fabrica de apă Dorna, care se afla la câteva sute de metri distanță, și am întrebat dacă au apă. Nu! Nu de vânzare, pentru că, ne-au explicat frumos cei de la poartă, nu au magazin de desfacere. N-am plecat însă cu mâna goală. Am primit gratis două sticle de apă de la agenții de securitate, din stocul lor. Mulțumim. :)

Masă festivă: grătar, borș de văcuță, gutuiată de casă și tort

Fix unde se află indicatoarele de intrare/ieșire din Poiana Negrii ne-am oprit istoviți să-l așteptăm pe Petru Ariciuc, să ne ducă înapoi la Vatra Dornei, plănuind deja drumeția de a doua zi.

Ne-am încheiat seara cum nu se poate mai frumos, cu un pahar de gutuiată de casă, un borș de văcuță și un grătar pregătit de familia Sandu, părinții și fratele Antoanelei, în a căror gospodărie am rămas peste noapte.

Noi am venit cu un tort de la Suceava, un tort care a avut însă pe drum o cumpănă, să zic așa. A fost însă delicios și a fost surpriza unei seri speciale, pentru care, însă, va trebui să urmărești vlogul pe care l-am făcut. Fie pe www.cevaltceva.ro, fie pe canalul nostru de YouTube/ #cevaltceva.

P.S. Era aproape două noaptea când am adormit, iar dimineața la 7 trebuia să ne trezim și să ne continuăm drumeția până la ieșirea din județ, încă aproximativ 16 kilometri. Doar că....

Informații despre traseul de astăzi

Ruta Vatra Dornei – Poiana Negri, 20,6 kilometri, 8 ore

Traseul: dificil, multe urcări și coborâri prin pădure și mult mers pe drumuri forestiere, puțin asfalt, poieni frumoase.

Diferență de nivel: + 869 m

Locuri critice: din oraș până la Dorna Candrenilor nu avem sursă de apă, posibilitate de văzut animale sălbatice.

Peisaj: se merge pe lângă pârtia de schi, apoi prin multe păduri, se merge și prin poieni, multe posibilități de trasee adiacente/opționale.