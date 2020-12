Săptămâna Via Transilvanica - Cu rucsacu-n spate prin Bucovina

Am început de luni să povestim aici, în Monitorul, timp de o săptămână, drumeția de aproximativ 120 de kilometri pe Via Transilvanica -Bucovina, pe care echipa #cevaltceva, alături de suceava.club, au făcut-o la pas lunile trecute.

Astăzi, am ajuns la cea de-a treia parte din cele șase rute ale traseului care străbate județul Suceava, și anume: Vatra Moldoviței -Sadova.

Hai să recapitulăm: prima rută: Putna - Sucevița (16,6 kilomteri), a doua rută, Sucevița – Vatra Moldoviței (21 de kilometri).

Iar astăzi, de la borna la care am rămas ultima oară, în Vatra Moldoviței, plecăm tocmai spre Sadova.

Potrivit ghidului Via Transilvanica, în aproximativ 8 ore și jumătate ar fi trebuit să ajungem, însă noi nu ne grăbeam nicăieri, mai ales că afară era o vreme superbă (drumeția spre Sadova a fost la începutul lunii august a.c.).

Mai ales că numai la Mănăstirea Moldovița și în curte la tanti Ileana (ai toată povestea pe cealaltă pagină!) am stat aproximtiv două ore.

După ce-am răsfoit ghidul Via Transilvanica înainte de a ne porni la drum, aveam ceva emoții cu urcarea abruptă de la Spărturi, însă cașul și povestea emoționantă a lui tanti Ileana (vezi în reportajul Tanti Ileana, ce poveste!) ne-au dat energia necesară.

Noi, în aceeași formulă de 4: Antonela, Ștefan, Cătălin și Sergiu, adică subsemnatul.

Din curte la tanti Ileana ni s-au alăturat alți doi drumeți: Jesse, un astrolog francez-american, stabilit la Cluj, care făcea și el același treseu, împreună cu un prieten român.

Am mers o bucată de traseu împreună, iar Antoanela i-a luat și un scurt interviu lui Jesse. Cum vede un astrolog România? Ia să vedem:



“Pentru mine, din punct de vedere geografic se află la mijloc. Poți să spui că Turcia este podul dintre Europa și Asia, dar România e acolo (în mijloc). Deci pentru mine, care vreau să călătoresc, dar în același timp să am o casă sigură, unde să mă întorc mereu, e important să am o casă undeva în centru. De exemplu, dacă vreau să merg în Africa pot să zbor în Africa și e aceeași distanță ca și până în Sudul Asiei sau America de Sud. Nu e o diferență atât de mare între ele. Și da... e ca centrul pământului, pentru mine e o locație stategică și o iubesc (nr. România)”

Din poieni înflorite în pădurea deasă de molid... și drumuri rupte de TAF-uri

Păi cum să nu iubești așa țară?!

Până să zburăm în Africa, Asia sau America de Sud, hai să ne continuăm drumeția noastră... Nu de alta, dar n-am făcut nici un sfert din ea.

Traseul urcă deasupra satului Spărturi și trece prin poieni înflorite în care ne tot oprim să admirăm peisajele.

Urcușul nu e chiar de speriat, și, crede-mă, ți-o spune (scrie, mă rog) unul care, până acum un an, vedea muntele doar din telescaun, telecabină ori din mașină.

Cașul oferit de tanti Ileana a prins numai bine - mulțumim încă o dată!, iar noi ne-am continuat drumul prin poieni, întâlnind în cale gospodari aflați la culesul fânului.

Am mai schimbat o vorbă cu ei, prilej cu care ne-am mai tras sufletul, am făcut plinul la apă și, cu ochii la ceas, dar și la peisajele frumoase, am luat-o din nou la pas.

De data aceasta, prin pădurea deasă de molid, cu drumuri rupte de TAF-uri, imagine pe care, din păcate, am întâlnit-o prea des pe traseul Via Transilvanica de pe raza județului Suceava.

E ceva de urcat, nu vreau să te mint, însă peisajele îți dau energia necesară să continui.

Și tot urcam și urcam și lăsam bornă după bornă în urmă… iar odată ajunși în vârf am putut admira în toată splendoarea lor Obcinele Bucovinei.

Înconjurați de 15 câini ciobănești. Ciobanii ne-au invitat la un caș

La drum din nou, pe coama dealurilor, și așa cum citisem deja în ghidul Via Transilvanica, urma să găsim pe traseu trei stâne de vaci. Și evident, câini ciobănești. Din fericire, și ciobanul era prin apropiere.

Apar primele turme de vaci, iar aproape de văcărie am fost înconjurați de 15 câini ciobănești, de care, de altfel, am fost avertizați și în ghidul Via Transilvanica.

Nu că-s chiar 15, dar că există riscul unei astfel de întâlniri, cu mai mulți câini ciobănești, fiind sfătuiți și cum putem ocoli stâna prin partea de jos, după marcaj.

Noi, nu și nu. Viteji, ce mai… Misiunea ne-a fost ușurată de Marcel, unul dintre văcari, care ne-a dus direct la stână, escortați câteva sute de metri de dulăii nu tocmai prietenoși.

Odată ajunși la stână, Marcel și Costică, celălalt cioban, ne-au invitat înăuntru la o bucată de caș.

Păi se poate să refuzi?!

Iar toată povestea de la stână ți-o arătăm în vlogul pe care l-am făcut și postat pe contul de YouTube #cevaltceva.

Lacul Iezer și rațele sălbatice… Ultimii patru kilometri

De la văcăria lui Costică și Marcel, urcăm spre Vârful Pietriș, unde coborâm pe un drum forestier spre lacul Iezer din Sadova.

Situat la o altitudine de 937 de metri, în Obcinele Feredeului, lacul are o vechime de 400-500 de ani.

Lacul Iezer se află în Obcinea Feredeului și s-a format în urma procesului de alunecare a versantului.

Citim în ghidul Via Transilvanica că există și o legendă a acestui loc. Și anume că pe fundul lacului s-ar afla o comoară, ascunsă de tătari și apărată de numeroase vipere, dar și de peștii din lac.

Imaginea apei line a lacului și a rațelor sălbatice, plus ultimele rezerve de mâncare și apă din rucsac ne încarcă bateriile încă puțin pentru ultimii patru kilometri până la Sadova.

De aici, plecăm mâine spre Pasul Mestecăniș. Un traseu de peste 20 de kilometri, bogat în păduri și poieni. Aproape din fiecare punct mai înalt se vede Masivul Rarău cu Pietrele Doamnei. De altfel, se spune că e traseul cu cele mai frumoase priveliști.

Informații despre traseul de astăzi

Ruta Vatra Moldoviței – Sadova.21,7 kilometri, 8,5 ore.

Traseul: mediu, urcări abrupte dar scurte, păduri, poieni frumoase.

Diferență de nivel: +937 de metri.

Locuri critice: urcare abruptă din satul Spărturi până în Poiana Coreta (pe hartă Jorești).

Peisaj: bogat în păduri, se merge și prin poieni, ieșirea din localitate (Vatra Moldoviței) este pe un drum de asfalt (din centru circa 1 km) către râul Moldovița care trebuie trecut. Din poieni, peisajul este demn de povestit la prieteni, se vede Masivul Rarău cu Pietrele Doamnei.

Foto: suceava.club