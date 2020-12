Săptămâna Via Transilvanica - Cu rucsacu-n spate prin Bucovina

Poate că femeile acestea nu s-au întâlnit niciodată până acum. Și poate că nici nu se vor întâlni vreodată decât pe această pagină a Monitorului, în acest reportaj.

Sunt două titluri pe care puteai să le găsești pe pagini diferite, fără nici o conexiune. Le-am alăturat eu, pentru că atât pe tanti Ileana, cât și pe maica Tatiana le-am întâlnit în aceeași zi, pe același drum: Via Transilvanica.

Și ce mi-au spus, ce mi-au transmis amândouă trebuie să vă împărtășesc neaparat și vouă. Hai să-i dăm drumul...

Maica Tatiana

Ne-am pornit de la Vatra Moldoviței pe jos până la Sadova, în cea de-a treia parte a traseului Via Transilvanica, pe raza județului Suceava.

Așa cum am făcut și în dățile anterioare, drumeția noastră a început cu o vizită la mănăstire. În prima parte a fost Putna, în cea de-a doua, mănăstirea Sucevița, iar acum drumul nostru Via Transilvanica ne-a adus la Mănăstirea Moldovița.

De data aceasta, după ce ne-am întâlnit cu maica stareță chiar la intrare, am avut parte și de un mic ghidaj, și așa aveam să o cunoștem pe maica Tatiana.

“S-o întrebi câte limbi străine știe!”

„O știu, îmi șoptește Ștefan. Acum un an, am fost aici și am văzut-o pe măicuță vorbind în mai multe limbi străine cu grupuri diferite de turiști. S-o întrebi câte limbi străine știe!”, mi se sugerează “din culise”, înainte să dăm drumul la camere.

După ce ne-a prezentat date despre mănăstirea construită în 1532, ctitorie a lui Petru Rareș, și pictată cinci ani mai târziu, maica Tatiana ne-a povestit și despre pictura lăcașului de cult care “este o Sfântă Liturghie: La răsărit, Isus binecuvântează viața, la apus, Judecata de Apoi. Începutul și sfârșitul. Alfa și Omega”.

Cea mai scurtă prezentare

Mă spovedesc din capul locului. Întotdeauna mi s-au părut plictisitoare prezentările lăcașurilor de cult. Să nu dai cu piatra! Știu, ignorant... De pe la a treia frază eram de regulă cu gândul în altă parte. Nu și de această dată, însă.

La editarea materialului video am reascultat vorbele maicii Tatiana, care a vorbit atât de frumos despre combinația de vest-est realizată de Petru Rareș atât prin pictură, cât și prin arhitectură, despre interiorul bisericii care se divide pentru prima pară în cinci încăperi, despre pridvodul deschis, băncuța luată de la prispa țărănească și cele cinci arcade. A, și despre camera secretă din pod unde erau ținute ascunse valorile.

Cuvintele de aur și sms-urile...

Cu siguranță, dacă ești interesat, poți găsi pe internet sau afla chiar de la fața locului mult mai multe amănunte despre Mănăstirea Moldovița. Eu însă vreau în continuare să-ți vorbesc despre altceva.

Despre “cuvintele de aur” ale maicii Tatiana, așa cum le-am subliniat frumos cu ghilimele. Nu e vreun secret pe care nu îl știm ori nu l-am mai auzit până acum. Nu. Sunt două cuvinte, cât se poate de simple, însă cu o putere fantastică, atunci când sunt puse în practică. Iubește și iartă!

Pe cât de simple sunt, pe atât de greu de integrat. La propriu. Pentru că la figurat, “cuvintele de aur” se regăsesc, sub diferite forme, în milioanele de sms-uri pe care le trimitem/primim de Paște ori de Crăciun. Da, alea cu fii mai bun și fie ca Lumina, pacea...

În practică, sunt pline instanțele de rude care se judecă între ele, de vecini care se urăsc de moarte, de oameni care nu-și vorbesc, deși odată își jurau iubire eternă.... (din lipsă de spațiu mă opresc aici, totuși ieșim doar în 16 de pagini...).

“Trăim o perioadă grea, când nu avem un fond teologic. De aceea ura a crescut foarte mult, negândindu-ne că de-a lungul istoriei ne-au demonstrat foarte mulți oameni de valoare că în mormânt mergem doar cu iubire. (...) Iubirea îți dă viață, iubirea te-mplinește, iubirea te face fericit”, e doar o parte a frumosului mesaj pe care ni l-a transmis maica Tatiana, care ne-a vorbit și despre iertare: “Iertarea arată cât de importată este înțelepciunea la om, de aceea unul din marii filozofi greci, Pitagora, spunea că numai mintea înțeleaptă este zid și putere pentru viață. Iar bătrânii spuneau: gândește-te de 100 de ori și taie o singură dată”.

Mesajul integral al măicuței îl găsiți pe canalul de YouTube/ #cevaltceva, în vlogul “Maica Tatiana și cuvintele de aur”.

“Câte limbi străine vorbiți?”.

La final, am rugat-o pe maica Tatiana să ne facă o fotografie de grup și atunci a venit și întrebarea: “Câte limbi străine vorbiți?”.

“Eu?”, întreabă maica și vine imediat și cu răspunsul: „Foarte bine românește!”

Am plecat de la mănăstire pe traseul nostru de pe Via Transilvanica și de atunci tot pomenim cele două cuvinte: Iubește și iartă! Atunci când ni le amintim. Pentru că, din păcate, și noi le uităm de multe ori...

Tanti Ileana, ce poveste!

“Tanti Ileana, de la șapte ani munciți?

-Asta nu-i muncă că am umblat cu vacile… doar n-am tras cu plugul...“

În cătunul Spărturi, la Vatra Moldoviței, ne-am încurcat puțin pe traseu și nu știam dacă să luăm cărarea care urca pe deal sau cea care mergea drept printre case.

O bătrânică ne spune s-o urmăm, că știa ea unde vrem să ajungem.

“Da’ați văzut dumneavoastră pe aici marcajul?

Da, da...

T-ul ăla portocaliu?, ne asigurăm noi că femeia știe despre ce vorbim...

Da, haideți după mine...“

Era tanti Ileana.

O întrebăm cum e viața acolo, în cătunul acela uitat parcă de lume.

Pentru ea acolo e Raiul. Trebuie să ai lemne, ne spune bătrâna, dar nici iernile nu mai sunt ca odinioară.

“-Nu mai chică zăpadă așa multă...

-Aveți pe aici animale sălbatice?

-Acuma, nu demult, o omorât ursul o vacă, aici, pe toloacă...

Da, dar eu vreau să mă duc la zmeură așa, în pădure acolo, și i-am zis vecinei: dacă vezi că mâine nu sunt, să știți acolo să mă căutați...”.

Văduvă de 19 ani, cu cei patru copii stabiliți la casele lor, tanti Ileana ne povestește de văcuța ei, din al cărei lapte își face caș.

“-Hai să v-aduc oleacă, vreți?

-Aduceți... dacă ne îmbiați așa...”, răspunde Cătălin.

Dacă ar fi să aleg cele mai frumoase trei locuri de pe Via Transilvanica din Bucovina, cu siguranță unul dintre ele ar fi la tanti Ileana în curte.

Pentru că acolo ne-am simțit minunat. Tanti Ileana ne-a spus că putem veni și cu corturile la ea. “Eu mulg vaca, vă dau lapte…”.

Iar cașul cu care ne-a servit din toată inima era... cum să-l descriu... Îți dai seama după reacțiile noaste în vlogul pe care l-am făcut.

La 73 de ani, Ileana Iașinovschi ne-a povestit cum de la șapte ani mergea cu vacile la păscut și cât de frumos era. “Dacă aș putea eu să întorc (n.r. timpul...)...”. Cum mama îi dădea o bucățică de pânză, ac și ață și avea și de cusut… De mâncare, primea o bucată de mămăligă în traistă, cu un ou ori cu o sticlă de lapte. Când era… Când nu, doar mămăligă… Avea de acasă un chibrit, iar pe câmp mai găsea rîșnovi. “Pui o țâră pe foc și mănânci… Or găsești fragi, da' câteodată găseam, câteodată nu găseam… Mai umblam flămânde… da’ frumos era”.

Am râs cu poftă când ne spunea cum a învățat să nu mai rabde de foame cu vacile la muls și cum, la îndemnul unei verișoare mai mari, momeau vacile cu mămăligă și care mânca, stătea și la muls.

“De-atunci n-am mai umblat flămândă, eu o vacă totdeauna mulgeam la amiază...”, își amintește tanti Ileana.

Cașu’ și americanu’

În timp ce eram în curte la tanti Ileana, pe drum treceau alți doi turiști care făceau Via Transilvanica, iar Ștefan i-a chemat să stăm de vorbă.

Aflăm că s-au pornit de la Putna. Unul era român, celălalt un astrolog francez-american, stabilit la Cluj.

Tanti Ileana și-a luat în primire oaspeții, întânzându-le farfuria cu caș proaspăt.

- Nu mersi, am deja mâncat, răspunde americanu’.

-Ia gustă, numai gustă!, îl îndeamnă Ștefan.

-Ce, te îneci, omu’ lui Dumnezeu?! Burta se-ntinde…., în convinge tanti Ileana... Și tot ea continuă:

-Eu nu cred la burtă. Burta se întinde.... nu există!”

Și mare dreptate ai avut, tanti Ileana, că burțile ni s-au întins, mai ales că am primit și la pachet.

Iar după ce-am biruit urcarea abruptă care te așteaptă la Spărturi încolo, ne-am bucurat din nou de cașul și ceapa primite de la tanti Ileana.

Să-ți dea Dumnezeu sănătate, tanti Ileana!

P.S. Acum vezi că nu te-am mințit și chiar scriem la ziar?!

Ne revedem cât de curând!

Pe canalul de YouTube / #cevaltceva cât și pe site-ul cevaltceva găsești toate episoadele drumeției noastre pe Via Transilvanica – Bucovina

Foto: suceava.club