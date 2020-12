Săptămâna Via Transilvanica - Cu rucsacun-n spate prin Bucovina

Monitorul de Suceava te invită în această săptămână la o drumeție virtuală pe Via Transilvanica, drumul de aproximativ 1400 de kilometri, care străbate România de la nord la sud și care pornește din Bucovina, chiar din fața Mănăstirii Putna.

Astăzi, precum și în edițiile care vor urma, vei putea parcurge, virtual, timp de o săptămână, cele șase rute ale traseului Via Transilvanica - Bucovina: de la Putna la Sucevița (16,6 kilometri), de la Sucevița la Vatra Moldoviței (21 de kilometri), de la Vatra Moldoviței la Sadova (21,7 kilometri), de la Sadova la Pasul Mestecăniș (20,6 kilometri), de la Mestecăniș la Vatra Dornei (19,6 kilometri) și de la Vatra Dornei la Poiana Negri (20,6 kilometri).

În total, aproximativ 120 de kilometri.

De la Poiana Negri, mai sunt în jur de 16 kilometri de Via Transilvanica până la ieșirea din județ, prinși însă în prima rută a traseului Via Transilvanica - Ținutul de Sus, și anume Poiana Negri - Ilva Mică.

Revenind la Via Transilvanica – Bucovina, tot traseul de 120 de kilometri a fost făcut la pas de echipa #cevaltceva (proiect al Monitorului de Suceava), împreună cu suceava.club. Toată drumeția lor pe cele șase rute a fost filmată și fotografiată, iar începând de astăzi vă prezentăm în ziar, pe Facebook, pe YouTube, toată aventura.

De asemenea, puteți urmări și paginile partenerilor noștri în cadrul proiectului Săptămână Via Transilvanica: Tășuleasa Socialși suceava.club.

De la Suceava la Putna, cu automotorul din 1937

9,2 de lei ne-a costat pe fiecare biletul spre Putna. Cu câteva zile înainte trenul care face regulat această cursă, Săgeata Albastră, s-a stricat în câmp la Milișăuți, fiind înlocuit cu un automotor. Dacă nu știi ce-i ăla, află că nici eu nu aveam habar. Un automotor fabricat în 1937, cu care, îmi spune mecanicul, a transportat răniți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

La Rădăuți. Cu trenul prin cimitir

Noi eram 4: Antoanela, Cătălin, Ștefan și subsemnatul. Ne așteptau 120 de kilometri de peisaje unul și unul, oameni faini și o grămadă de întâmplări (le povestim pe toate aici, în Monitorul, în zilele ce urmează).

Dacă te gândești că un astfel de drum cu trenul spre Putna poate fi banal, te contrazic.

Un șofer de tir imprudent și un om care a traversat linia cu un butoi în spate chiar cu câțiva metri înaintea trenului au transformat călătoria într-una chiar palpitantă. Mecanicul de tren știe deja zonele în care trebuie neapărat să încetinească (nu că ar merge foarte repede) sau să claxoneze preventiv.

Unde mai pui că urma să trecem cu trenul și printre morminte.

La Rădăuți se află singurul cimitir din România prin care trece calea ferată. Au construit-o austriecii în urmă cu peste un secol (asta ca să nu dați vina pe-ai noștri ) .

În Europa, ar mai exista prin Elveția un astfel de cimitir, prin care trec garnituri de tren.

În România, însă, e unic. 100%.

În 127 de minute eram în halta Putna, iar de aici am plecat spre Mănăstirea Putna, unde se află prima bornă Via Transilvanica.

“Civilizația” și chilia lui Daniil Sihastrul

În drum spre Mănăstirea Putna, acolo unde se află și prima bornă a traseului Via Transilvanica, sunt alte două obiective turistice pe care e păcat să nu le vizitezi, mai cu seamă că sunt chiar în drum: Chilia lui Daniil Sihastrul și cea mai veche biserică din lemn medievală din România.

Ambele, închise! Era în timpul săptămânii, e drept, dar totuși, la chilia unde ajungea acum aproape 600 de ani Ștefan cel Mare, erau mai mulți turiști... Și tot veneau.

“ Tot din cauza oamenilor, spune un localnic. Au desenat pe pereți, inimi, uite... semințe pe jos...”

Cea mai veche biserică de lemn

Câteva sute de metri mai încolo, în cimitirul din sat, se află, potrivit datelor găsite în mediul online, cea mai veche biserică medievală din lemn din România. Chiar din Europa, potrivit unor articole pe internet.

A fost ridicată inițial în satul Volovăț, pe la mijlocul secolului al XIV-lea, fiind strămutată ulterior de către Ștefan cel Mare la Putna.

Citești despre ea doar pe internet, pentru că la fața locului, în afară de un indicator cu “monument istoric”, nici o altă informație. Bisericuța închisă, nici un număr de telefon, nici un program de vizitare.

Mănăstirea și prima bornă Via Transilvanica

Era atât de liniște și de frumos în curtea mănăstirii, încât zău că am fi rămas mai mult, dacă ceasul ne arăta aproape ora prânzului și noi încă nu ne pornisem pe traseul nostru.

Prima bornă a traseului Via Transilvanica se află chiar în fața mănăstirii și nu puteam să trecem de ea fără să facem o fotografie cu toții.

E o bornă din andezit, cu logo-ul Via Transilvanica, câte o astfel de bornă aflându-se la fiecare kilometru al traseului care străbate România (până în prezent au fost montate cca. 800 de borne).

Fiecare bornă este sculptată și unică. Nu găsești două la fel pe tot traseul, te asigur, dar o să-ți mai povestesc despre asta în materialul de mâine (și vin și cu foto!).

Cât despre marcajul Via Transilvanica, dacă nu știai deja sau nu ai văzut deja în fotografia atașată acestui material, este un “T” portocaliu, într‑un cerc de aceeași culoare, pe un fundal alb.

De la Putna la Sucevița, în 11 minute și 6 secunde

Nu, n-am zburat cu elicopterul și nici nu e vreo greșeală.

Atât durează materialul video (alese cele mai bune cadre dintre cele mai bune) cu întreaga noastră drumeție de la Putna la Sucevița: 11 minute și 6 secunde.

În realitate, au fost 16,6 kilometri potrivit ghidului Via Transilvanica și aproximativ 6 ore de mers (îți spun încă de pe acum: cea mai ușoară rută dintre toate!).

Plus drumul cu automotorul, plus pauzele noastre, plus vizitele prin Putna = peste 12 ore toată drumeția.

Am plecat dimineața și ne-am întors seara acasă, la Suceava.

O zi întreagă. Dar ce zi!

PS. Vlog-ul cu prima noastră drumeție pe Via Transilvanica (Putna -Sucevița), dar și pe cel cu călătoria cu automotorul le găsești pe canalul nostru de YouTube:#cevaltceva.

Foto Cătălin Cîmpan & Ștefan Macedon Gheorghiță

Ghidul Via Transilvanica

Dacă vrei să te pornești pe Via Transilvanica, găsești pe site-ul lor, viatransilvanica.com, toate informațiile necesare.

Inclusiv ce faci dacă dai nas în nas cu ursul. Doamne ferește, dar nu imposibil.

Să stăm liniștiți, totuși, omul nu e în meniul ursului. De cele mai multe ori, animalul e mai speriat decât noi de o posibilă întâlnire.

Informații despre traseu, echipament, hidratare și hrană, posibilități de înnoptare sau ce faci cu bășicile, de exemplu, numere de urgență și așa mai departe, găsești tot ce vrei în ghidul făcut de voluntarii de la Tășuleasa Social, ONG-ul care a făcut posibil acest proiect fabulos: Via Transilvanica.

Informații despre traseul de astăzi

Ruta Putna - Sucevița

Traseul: bine marcat, traseu turistic cruce albastră, ușor, mare parte prin pădure, 70% pe drum forestier

Diferență de nivel: + 379 m

Locuri critice: nu sunt

Peisaj: bogat în păduri, se merge pe lângă râul Putnișoara jumătate din traseu, intrarea în localitate (Sucevița) este pe un drum drept, pietruit apoi asfaltat, trecere pe lângă câteva exploatări/foste exploatări de pădure